La insólita historia de dos argentinos que viajaron a Qatar para alentar a la Selección y hacen home office

Ambos arribaron a Qatar el lunes y en las primeras horas en la sede mundialista se encontraron con sorpresas: "La ciudad es grande, pero menor en dimensiones que Buenos Aires. La organización nos permite viajar gratis en el metro y el autobús con la tarjeta de permiso del país", describió Lucas.

Una de las situaciones llamativas les ocurrió en medio de un banderazo de hinchas argentinos, cuando fueron captados trabajando en sus laptops. "Nos comentaron que había un banderazo y fuimos. Estábamos saltando y cantando, y justo me sonó la alarma de un recordatorio de una reunión muy importante. Entonces, me escapé, en un costado y me conecté a la compu", remarcó Gabriel.

La expectativa por Messi y la Scaloneta

"Es divertido ver gente de otros países hinchando por Argentina y, especialmente, por Messi. En el subte o en la calle la gente nos reconoce por ser argentinos y nos pide fotos. Muchos alientan a Argentina por Messi", explicaron en El Diario los dos jóvenes cordobeses.

A la hora de dar un pronóstico, son mesurados: "Argentina siempre es candidato, ya que tenemos una de las mejores selecciones del mundo. Hay que calmar un poco la ansiedad. Los mundiales son complicados y todos los partidos son duros. No hay que volverse locos y poner la expectativa alta".