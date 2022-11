Alejandro Fantino: "El VAR es un arma de destrucción política que construyó la FIFA"

Respecto al resultado aseveró: "La derrota salió barata, era mejor perder en una primera presentación como arabia y saber que lo que viene después te agarra un poco mas firme. Algo similiar nos paso con Nigeria en 2018 y en el 90. Hay que ver que ocurre", definió.

Fantino dijo que quien se tiene que poner al hombro el partido es "Messi, Otamendi, por su puesto el técnico y alguien del cuerpo técnico, lo sacaría a de Paul no lo veo anímicamente como para dar vuelta una situación y el Papu Gómez podría ser. Pero esto es un partido de 4 o 5"

El conductor habló de la tecnología implementada por la FIFA en el Mundial Qatar 2022. "Los tres goles que nos anularon, yo creo que uno es robado, yo creo que el VAR es un arma de destrucción política que construyó la FIFA. Este mundial tiene 32 equipos, el próximo será de 48 equipos. El VAR milimétrico te permite poder manejar un poquitito el resultado", sostuvo.

Y amplió: "El VAR usado como lo uso la FIFA hoy iguala un poco mas al futbol , le permite a equipos que en otro momentos se hubieran comido cuatro goles, como por ejemplo Argentina, dar vuelta una situación. Se esta pensando en el próximo mundial que no puedan empatar partidos en primer ronda, ir a penales", adelantó.

Sobre los organizadores del mundial lanzó una dura crítica "esta FIFA corrupta, chorra, ladrona que robó este mundial y tantos otros, generó una cosa como para que políticamente al mundial lo juegue todo el mundo", indicó y agregó: "Con este sistema en américa, solamente entraría siete selecciones al mundial, todo tiene tanto olor a podrido que analizarlo futbolísticamente queda corto", deslizó.

La pelea entre Fantino, Closs y Vignolo

El conductor se refirió a su salida de ESPN y el vínculo con sus colegas, con los cuales tuvo fuertes encontronazos.

Fantino se definió como un "lobo estepario, bastante difícil de vivir amaestrado y solitario" y aclaró que decidió dejar de desandar ámbitos "donde estuve y me fue bien, aunque añadió que "en el ultimo tiempo no estaba cómodo en ESPN, más cuando cuando quise establecer otras ideas y me encontré con que no pude por eso preferí irme. Firmamos un contrato de recesión y me fui", detalló.

Sobre el conflicto entre Mariano Closs y el Pollo Vignolo aseguró: "No volví hablar con ellos, no tengo relación. Son gente muy especial, los high level de ESPN no te dan bola", lanzó. Al mismo tiempo indicó que las desavenencias vinieron por una cuestion de egos y conocimientos sobre el fútbol.

Por otra parte, dio a conocer sus nuevos pasos en su profesión tras su salida del canal deportivo y su nuevo proyecto Neura Media. "Hace 25 años q laburo para otros: para una radio, para un canal, para una medición tengo ganas de laburar para mi, no se si me va a ir bien o mal, pero en eso estoy", cerró.