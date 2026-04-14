14 de abril de 2026 Inicio
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Muerte de Diego Maradano: Verónica Ojeda hizo un duro descargo por las burlas contra su hijo Dieguito

La exmujer del ídolo se indignó por las reacciones en las redes sociales cuando el menor pidió justicia por su padre, en el proceso oral por el fallecimiento de Maradona: "No lo tolero más", aseguró a Ángel de Brito.

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El menor sufrió las burlas de las redes cuando pidió justicia por el padre. 

El menor sufrió las burlas de las redes cuando pidió "justicia por el padre". 

Redes sociales

Verónica Ojeda habló sobre el nuevo juicio por a muerte de Diego Maradona, que empezó este martes, y las burlas hacia su hijo, Dieguito Fernando, cuando fue consultado por la prensa sobre el caso.

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La mediática puso un límite hacia los adultos que viralizaron el video en Tribunales, donde el menor pidió "justicia por el padre", y se quedó mirando al cielo: "Ya no lo tolero más".

Agregó: "Si sos un adulto, hacéle una broma a un adulto, no a un menor de edad. Yo salgo a hablar porque es necesario. Hace rato que estamos pasando por esto, quiero que la corten", aseguró Ojeda.

La exmujer del deportista habló con Ángel de Brito, en LAM, y reveló que el chico de 13 años, que tiene autismo leve (grado 1), le preguntó porqué lo imitaban: “Me decía: ‘¿Por qué la gente se viste como yo y se pone mis rulos, si yo pedí justicia por papá?’”.

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Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzó este martes 14 de abril de 2026 en los tribunales de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Este segundo proceso oral contra siete profesionales de la salud busca determinar responsabilidades por homicidio simple con dolo eventual tras la anulación del debate anterior.

Las hijas del ídolo de fútbol, Dalma, Gianinna y Jana Maradona, estuvieron presente en el inicio de las audiencias, en un caso que busca aclarar si hubo abandono y mala praxis. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en Dique Luján, a los 60 años, debido a una insuficiencia cardíaca aguda.

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