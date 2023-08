La hamburguesería de Buenos Aires que ofrece "La cajita infeliz"

Entre las opciones más destacadas de la gastronomía porteña se encuentra Burger Couple, una hamburguesería de Buenos Aires que ofrece "La cajita infeliz".

Dónde queda Burger Couple

Esta recomendada hamburguesería cuenta con dos sucursales en CABA. Una ubicada en Palermo, en Fitz Roy 1970 y otra en Caballito en Hualfin 894. No se aceptan reservas y abren de martes a domingo.

Qué puedo pedir en Burger Couple

Burger Couple es una clásica hamburguesería de barrio pero que reúne todos los condimientos para ser un lugar atractivo para compartir tiempo con familiares y amigos. Sus sabores son exquisitos y además, poseen una impresionante variedad de opciones con muchísimos toppings diferentes.

Asimismo, todos los martes se lanza a la venta la cajita infeliz que está disponible desde el mediodía hasta agotar stock en ambas sucursales. No se vende en formato delivery ni tampoco en take away, estando únicamente a disposición para consumo en el salón. Dentro de la caja, viene un juguete al azar y hay 5 distintos por mes.

Dentro de sus hamburguesas más destacadas se encuentran:

G.O.A.T la comadreja.

Diego Armando.

La Tomasito.

Debora Melt Trozo.

Melt Gibson.

Amigacho.

Karina Olga.

Fort Lincoln Road.

Porcel JR.

Cómo llegar a Burger Couple

Algunos de los colectivos que ofrecen sus paradas cerca de los locales son: 5, 86, 104, 8, 56, 132. Sino, también se puede acceder a través del subte A.