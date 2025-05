Fitness: 5 consejos para tener metas de ejercicio que se puedan cumplir de verdad

Es por eso que es necesario poner metas para que el ejercicio no sea una tarea que se haga cuesta arriba . Existen diferentes métodos para fortalecer la mente para luego hacer lo mismo con el cuerpo. Asimismo, lo más importante es tener en claro nuestras motivaciones detrás del ejercicio, así como realizar un seguimiento de nuestro progreso para poder valorar nuestros logros.

Expertos en la materia compartieron una serie de consejos para la revista Fortune, mediante los cuales se busca tener mejores resultados a largo plazo. La tarea del ejercicio puede resultar desafiante y hasta intimidante, pero no hay que dejarse vencer ante este escenario, sino sacarle todo el provecho posible.

MUJER HACIENDO EJERCICIO FREEPIK

Metas realistas, claras y específicas

Un error común al principio es tratar de establecer objetivos poco realistas. Lo ideal es evitar la comparación e identificar el nivel físico actual para poder establecer rutinas que no nos agoten o lesionen. Además, se deben establecer metas claras y específicas, por lo que se puede dividir la rutina en diferentes tipos de actividad.

Por otra parte, una buena técnica es la de comenzar por sesiones más cortas, como 10 o 15 minutos de ejercicio por semana, para luego ir agregándole dificultad y tiempo.

Entorno favorable para el ejercicio

Es fundamental identificar el espacio que mejor se adapte a nuestras preferencias personales, lo que puede mejorar nuestro rendimiento y evitar que abandonemos la práctica. Además, se recomienda reservar días en el calendario para establecer un momento solo para el ejercicio.

En ese sentido, algunas personas disfrutan de entrenar junto a otras personas, mientras que otras prefieren la tranquilidad de un entrenador personal y trabajar en soledad.

Mentalidad flexible

Hay que mantenerse positivo cuando se trata de entrenar. Muchas veces la motivación no llega, o llega en escasos momentos, por lo que no hay que desanimarse cuando no hay ganas de entrenar, ni promover discursos negativos.

Asimismo, no hay que quitarle mérito al esfuerzo realizado, incluso si fueron solo 5 minutos de actividad física. Valorar el ejercicio hecho sirve para darnos una satisfacción personal y una motivación para seguir mejorando.

Cuál es tu “¿por qué?”

Es esencial mantener el enfoque y entender por qué arrancamos en un principio. Más allá de los beneficios y resultados, mirar en retrospectiva ayuda a entender todo el camino hecho y el progreso realizado.

De nada sirve estar pensando todo el tiempo en el resultado final. Si se disfrutan los pequeños momentos de la actividad y el día a día, el ejercicio se hará más liviano y agradable.