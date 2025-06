Atención: una médica alertó cuáles son los riesgos de comer 5 veces por día

Lo recomendado, en este caso, es hacer tres comidas por día, con la primera, el desayuno, entre las 9 y 11 de la mañana, la segunda, el almuerzo, entre las 14 y 15, y por último la cena, entre las 19 y 20. De esta forma, se puede lograr un ayuno nocturno de al menos 12 horas antes del siguiente desayuno.

Según Aladel, uno de los problemas principales de comer con tanta frecuencia ("especialmente si se consumen carbohidratos refinados") es que se provocan continuos picos de glucosa en sangre. Esto obliga al cuerpo a liberar insulina de manera constante, lo cual, si se mantiene en el tiempo, puede provocar resistencia a la misma, de modo que favorece el aumento de grasa corporal y una falla en el metabolismo.

Esto puede tener como consecuencia una serie de trastornos metabólicos como la prediabetes, la diabetes tipo 2 o incluso la hipertensión. Y no es lo peor, ya que puede generar una sensación de hambre constante y un deterioro progresivo del equilibrio hormonal del cuerpo.

La doctora propuso como solución disminuir la cantidad de comidas al día y priorizar siempre alimentos reales, naturales y de un solo ingrediente, es decir, frutas, verduras, legumbres, huevos, carnes, pescados, frutos secos. El video viral llegó a obtener 24 mil likes y cientos de comentarios, entre los que había usuarios confundidos y otros iluminados por los consejos de Aladel.

Embed - Comer 5 veces al día NO te hace quemar más grasa. Pero sí te sube la insulina constantemente… y eso te hace ENGORDAR. Nos dijeron que había que comer cada 3 horas para acelerar el metabolismo. Mentira. Cada vez que comes, sube la insulina, y si está siempre alta, tu cuerpo bloquea la quema de grasa. Menos comidas = menos insulina = más quema de grasa. No se trata de comer menos, sino de comer MEJOR. ¿Sigues comiendo 5 veces al día? Comenta “sí” o “no” y te leo. Sígueme para saber de salud sin mitos! #Metabolismo #InsulinaAlta #Hormonas #SaludMetabólica #NutriciónReal #VidaSaludable #AyunoIntermitente #saludsinmitos #parati #fyp