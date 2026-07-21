21 de julio de 2026 Inicio
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Javier Lanari fue designado director del Banco Nación y reemplazará a Gonzalo Pascual

El ex secretario de Prensa se incorporará al directorio de la entidad bancaria para completar el mandato que vence en febrero de 2028.

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Javier Lanari fue designado director del Banco Nación y reemplazará a Gonzalo Pascual

Javier Lanari fue designado director del Banco Nación y reemplazará a Gonzalo Pascual

El Gobierno designó a Javier Lanari como nuevo director del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Gonzalo Pascual, cuya renuncia al cargo había sido aceptada previamente.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 618/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La norma estableció la salida de Pascual y agradeció los servicios prestados durante su gestión.

En el mismo decreto, el Ejecutivo oficializó la incorporación de Lanari al directorio del Banco Nación a partir del 25 de junio de 2026. El exfuncionario completará el período de ley que se extiende hasta el 4 de febrero de 2028.

Lanari había dejado la Secretaría de Prensa una semana antes de que se confirmara la salida de Manuel Adorni. Tras su renuncia, el cargo quedó en manos de Fabián Fernández, locutor nacional y especialista en comunicación institucional.

De perfil bajo, Lanari es licenciado en Periodismo por la Universidad del Salvador (USAL) y formó parte del Gobierno de Milei desde el inicio de la gestión. Antes de asumir como secretario de Prensa, se desempeñó como subsecretario del área.

Además, mantiene una relación cercana con Adorni, a quien conoció años atrás durante su paso por la televisión.

Javier Milei confirmó su intención de eliminar las PASO: "Los problemas de la política los tiene que resolver la política"

El presidente Javier Milei ratificó en las últimas horas su intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante una entrevista televisiva en el canal LN+, ya que percibe a este sistema como una carga injusta para la sociedad.

"Mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue que no deberían existir", afirmó el mandatario. "Fue un invento de Néstor Kirchner para ordenar políticamente, cómo diseñar una estrategia electoral, haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos", agregó, en diálogo con el periodista oficialista Luis Majul.

Milei consideró que "los problemas de la política los tiene que resolver la política" y aclaró que esto no es algo que sostiene ahora.

Además, el Presidente advirtió sobre las consecuencias negativas del exceso de convocatorias a las urnas sobre el electorado general. Alertó que "si usted hace votar 5, 6 veces en un año a la persona, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor".

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