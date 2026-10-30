"Me encantó que no puedan ser felices ni 24 horas, no pudieron disfrutar, no pudieron festejar nada, quedó en evidencia efecto revelación sobre toda la izquierda, hasta la izquierda disfrazada de centroderecha" disparó el encargado de trabajar con las universidades públicas del país.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez se volvió a mostrar como un libertario recalcitrante al festejar la fuga de Flávio Bolsonaro.
Como si fuera un logro del gobierno, Álvarez celebró exultante la huida del candidato de la ultraderecha de Brasil y hasta hizo cortes de manga para "los zurdos".