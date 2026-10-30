El subsecretario de Políticas Universitarias celebró la fuga de Flávio Bolsonaro a EEUU: "Les arruinamos la fiestita" Alejandro Álvarez volvió a derrapar -esta vez en el programa La Misa que conduce el Gordo Dan en Carajo- y esta vez lo hizo al hablar de la intromisión del gobierno argentino en la política brasileña.







"Me encantó que no puedan ser felices ni 24 horas, no pudieron disfrutar, no pudieron festejar nada, quedó en evidencia efecto revelación sobre toda la izquierda, hasta la izquierda disfrazada de centroderecha" disparó el encargado de trabajar con las universidades públicas del país.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez se volvió a mostrar como un libertario recalcitrante al festejar la fuga de Flávio Bolsonaro.

ALEJANDRO ÁLVAREZ SOBRE BRASIL: "LES ARRUINAMOS LA FIESTITA"



El subsecretario de Políticas Universitarias celebró la fuga de Flávio Bolsonaro a EE.UU.: "Me encantó que no puedan ser felices ni 24 horas".



"No pudieron disfrutar, no pudieron festejar nada", afirmó, y… pic.twitter.com/Xpn1fP0mnQ — El Economista (@ElEconomista_) October 30, 2026 Como si fuera un logro del gobierno, Álvarez celebró exultante la huida del candidato de la ultraderecha de Brasil y hasta hizo cortes de manga para "los zurdos".