¿Por qué bajó la inflación en junio y qué se puede esperar para julio?

El economista Juan Valerdi sostuvo que la disminución de la inflación en los dos últimos meses responde a una cuestión política, dado a que para los formadores de precios "es preferible una victoria de Sergio Massa" en las elecciones presidenciales.

"Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei implicarían graves problemas para sus negocios por la inestabilidad social y económica que podrían implicar ellos en el poder. Así que la baja de esas remarcaciones es de alguna manera un apoyo implícito a que sea Massa quien lleve adelante el próximo gobierno. Esa apuesta es por prudencia, no por afinidad", expresó.

Federico Zirulnik, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, coincidió con el Palacio de Hacienda al sostener que la estabilidad de los tipos de cambios paralelos contribuyó al deceso de los precios. "En abril muchos precios se ajustaron por el salto de estos tipos de cambio", recordó.

Luego añadió que la fuerte desaceleración también estuvo ligada a que, a diferencia de otros meses, en junio tuvieron menos impacto los productos estacionales que habían tenido grandes aumentos desde el comienzo del año producto de la sequía en el campo. "También ayuda el hecho de que algunos regulados, como los combustibles, vengan teniendo aumentos por debajo del promedio", agregó.

En la misma línea, el economista de de Epyca Consultores Joel Lupieri indicó que el hecho que hayan disminuido los precios del rubro Alimentos y Bebidas, que en junio registraron un 4,1%, "desactivó parte de la presión sobre el resto de la canasta".

"Con este rubro, más bajo que el promedio, no solo los consumidores han sentido menos el efecto de la inflación que en los meses pasados, sino que probablemente también fueron un ancla para otros subgrupos como Restaurantes y Hoteles", manifestó. "La carne, que casi no registró subas, y los estacionales, como frutas y verduras, fueron preponderantes para marcar el ritmo. Estos últimos no sólo no subieron sino que en muchas partes del país registraron bajas de precios según reporta el Indec", añadió.

En tanto para el economista Leandro Marcarian, la desaceleración de la inflación se explica "por la caída en la actividad" dado a un retroceso en el poder adquisitivo de la población. "La altísima inflación de los meses pasados empobreció a la población, eso hizo que la actividad caiga, lo que hace que los precios se disminuyan", consideró.

¿Qué puede pasar en julio y en los próximos meses?

Con respecto a que puede pasar con la inflación en julio y en el resto del año, los cuatro economistas tuvieron visiones encontradas. Valerdi pronosticó que el próximo índice va a mostrar una nueva disminución de los precios por el interés de los formadores de precios de que Massa tenga un buen desempeño electoral, pero alertó que lo que ocurra después dependerá de lo que pase en las PASO de agosto.

"Los formadores de precios seguirán las apuestas en relación con lo que pasa en las elecciones y yo creo que no va a haber grandes sorpresas en las PASO, así que por lo menos hasta octubre-noviembre vamos a tener una situación similar con los remarcadores que buscan mantener sus negocios a salvo de inestabilidades y de explosiones sociales que implicaría que vuelva a ganar la derecha", manifestó.

Zirulnik consideró que en julio se sostendrá la tendencia a la baja, pero no de forma "tan brusca" como se dio entre mayo-junio. "Difícilmente los estacionales vuelvan a tener una variación como la de este mes (1,8%). Por tanto, el descenso puede continuar, pero va a ser mucho menor".

Sobre lo que sucederá en el resto del año indicó que es difícil estimar lo que pueda llegar a pasar con la inflación por la volatilidad que implican las elecciones y la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

inflacion supermercado Télam

Lupieri, en cambio, dijo que el índice de julio va a estar dominado por el desfasaje que ahora muestran los alimentos. "Es cierto que estos habían subido más que el promedio en lo que va del año, pero es esperable que ahora vuelvan a presionar para recuperar parte del terreno perdido", señaló

De cara al resto de 2023, compartió que el panorama probablemente dependerá en gran medida del desarrollo electoral. "Si la población entiende que habrá nuevos cambios económicos, nuevas regulaciones o período de desabastecimiento de ciertos bienes, es posible que haya aumentos preventivos. Del mismo modo, la evolución del tipo de cambio repercutirá en el nivel general de precios. Si este se mantiene, o ralentiza su depreciación, los alimentos tendrán menos precios al alza".

Por último, Marcarian sostuvo que lo que suceda con la inflación en los próximos meses dependerá de las políticas que impulse el gobierno. "Si deciden salir con una especie de plan platita renovado para tratar de tener un mejor resultado electoral, la inflación se va a volver a acelerar. Si esto no sucede, podríamos esperar que la inflación se estabilice en 5 o 6% al mes".