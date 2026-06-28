28 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en junio 2026

Es importante conocer de antemano las tasas de interés y realizar el cálculo de ganancia final a la hora de decidirse por un instrumento de inversión.

Por
Plazo fijo a 30 días en junio 2026: ¿conviene o no?

Plazo fijo a 30 días en junio 2026: ¿conviene o no?

  • Un plazo fijo de $2.600.000 a 30 días puede generar más de $40.000 de intereses si se constituye de manera electrónica.
  • Los bancos continúan ofreciendo mejores tasas para quienes operan mediante home banking o aplicaciones oficiales.
  • El rendimiento final depende del canal elegido y de la tasa vigente en cada entidad financiera.
  • Aunque sigue siendo una alternativa utilizada por los ahorristas, el plazo fijo enfrenta el desafío de ganarle a la inflación.

El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan una inversión de bajo riesgo y con una rentabilidad conocida desde el momento de la constitución. En un contexto en el que muchos ahorristas priorizan la previsibilidad, este instrumento mantiene su lugar dentro de las opciones más elegidas del sistema financiero.

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.100.000 pesos a 30 días en junio 2026

En qué invertir para no perder contra la inflación

En qué invertir para no perder contra la inflación

Durante junio de 2026, una persona que disponga de $2.600.000 para invertir a 30 días puede calcular con anticipación cuánto dinero obtendrá al vencimiento. Sin embargo, el resultado final dependerá de la modalidad elegida para realizar la operación.

Cuánto ganás por depositar $2.600.000 en un plazo fijo según el banco

Si el plazo fijo se constituye de manera presencial en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, los intereses generados alcanzarán los $33.123,29. De esta manera, al finalizar los 30 días, el ahorrista recibirá un total de $2.633.123,29 entre capital e intereses.

La rentabilidad mejora cuando la operación se realiza por canales digitales. En el caso de utilizar home banking o las aplicaciones oficiales de los bancos, la TNA asciende al 19% y la TEA al 20,75%. Bajo esas condiciones, los intereses obtenidos llegan a $40.602,74 y el monto final alcanza los $2.640.602,74.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Más allá de la ganancia nominal, uno de los aspectos que observan los inversores es la evolución de la inflación. Con una suba de precios mensual que en mayo se ubicó en 2,1% y rendimientos mensuales cercanos al 1,5%, la rentabilidad real del plazo fijo continúa mostrando dificultades para superar el avance del costo de vida.

Esto significa que, aunque el capital aumenta al finalizar el período de inversión, el poder adquisitivo de esos pesos puede verse afectado por la inflación. Por ese motivo, algunos ahorristas complementan esta herramienta con alternativas como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, mientras que otros siguen eligiendo el plazo fijo tradicional por la certeza que ofrece sobre el resultado final de la operación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Descuentos con Cuenta DNI.

Reintegro del 100% en Cuenta DNI si sos jubilado: cómo acceder

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.300.000 pesos a 30 días en junio

Esto podés ganar si depositás $2.700.000 a 30 días. 

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.700.000 pesos a 30 días en junio 2026

Descuento destacado de Cuenta DNI.

A cuanto llega el reintegro en carnicerías con Cuenta DNI en junio 2026

¿Cuánto rinde un plazo fijo en junio de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.250.000 pesos a 30 días en junio 2026

plazo fijo: cuanto podes ganar si depositas 2.800.000 pesos a 30 dias en junio 2026

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.800.000 pesos a 30 días en junio 2026

Rating Cero

play

El dolor de Romina Gaetani, compañera de Ernestina Pais en su obra de teatro: "Me identificaba con ella"

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: No podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

José María Muscari, en exclusiva detalló la obra inspirada en la historia junto a Lucio.

Muscari reveló cómo la adopción de su hijo inspiró su nueva obra de teatro Lucio & Yo

Ernestina y un nuevo dato perturbador.

La revelación sobre la licencia de conducir de Ernestina Pais que conmociona tras su muerte

El gran paso de la pareja que sorprendió a los fans.

Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con un importante anuncio

Ernestina Pais y su hijo, Benicio. 

El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: "Sos, fuiste y serás eterna"

últimas noticias

play

El dolor de Romina Gaetani, compañera de Ernestina Pais en su obra de teatro: "Me identificaba con ella"

Hace 15 minutos
play

Apagón total dejó sin servicio a Mar del Plata y varias ciudades costeras

Hace 26 minutos
La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: No podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Hace 37 minutos
Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío

Hace 49 minutos
Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Hace 51 minutos