Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en junio 2026 Es importante conocer de antemano las tasas de interés y realizar el cálculo de ganancia final a la hora de decidirse por un instrumento de inversión. Por Agregar C5N en









Plazo fijo a 30 días en junio 2026: ¿conviene o no?

Un plazo fijo de $2.600.000 a 30 días puede generar más de $40.000 de intereses si se constituye de manera electrónica. Los bancos continúan ofreciendo mejores tasas para quienes operan mediante home banking o aplicaciones oficiales. El rendimiento final depende del canal elegido y de la tasa vigente en cada entidad financiera. Aunque sigue siendo una alternativa utilizada por los ahorristas, el plazo fijo enfrenta el desafío de ganarle a la inflación. El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por quienes buscan una inversión de bajo riesgo y con una rentabilidad conocida desde el momento de la constitución. En un contexto en el que muchos ahorristas priorizan la previsibilidad, este instrumento mantiene su lugar dentro de las opciones más elegidas del sistema financiero.

En qué invertir para no perder contra la inflación Freepik Durante junio de 2026, una persona que disponga de $2.600.000 para invertir a 30 días puede calcular con anticipación cuánto dinero obtendrá al vencimiento. Sin embargo, el resultado final dependerá de la modalidad elegida para realizar la operación.

Cuánto ganás por depositar $2.600.000 en un plazo fijo según el banco Si el plazo fijo se constituye de manera presencial en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, los intereses generados alcanzarán los $33.123,29. De esta manera, al finalizar los 30 días, el ahorrista recibirá un total de $2.633.123,29 entre capital e intereses.

La rentabilidad mejora cuando la operación se realiza por canales digitales. En el caso de utilizar home banking o las aplicaciones oficiales de los bancos, la TNA asciende al 19% y la TEA al 20,75%. Bajo esas condiciones, los intereses obtenidos llegan a $40.602,74 y el monto final alcanza los $2.640.602,74.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia nominal, uno de los aspectos que observan los inversores es la evolución de la inflación. Con una suba de precios mensual que en mayo se ubicó en 2,1% y rendimientos mensuales cercanos al 1,5%, la rentabilidad real del plazo fijo continúa mostrando dificultades para superar el avance del costo de vida.

Esto significa que, aunque el capital aumenta al finalizar el período de inversión, el poder adquisitivo de esos pesos puede verse afectado por la inflación. Por ese motivo, algunos ahorristas complementan esta herramienta con alternativas como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión, mientras que otros siguen eligiendo el plazo fijo tradicional por la certeza que ofrece sobre el resultado final de la operación.