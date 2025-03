Las Empresas B, con foco en la sostenibilidad: "Si no hay comunidades ni planeta próspero, no hay negocios en pie"

En la previa, Fernanda Mierez, copresidenta de Sistema B Argentina, destacó que "la certificación de Empresa B es un proceso de transformación que invita a la compañía a hacerse preguntas que habitualmente no se hacen y que colocan a su negocio en un lugar muy competitivo, porque incorpora la mirada ambiental y social".

"Impulsamos un nuevo paradigma económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Las Empresas B son la punta de iceberg porque demuestran que esto es posible, pero hay muchas más compañías de triple impacto, y muchas empresas tradicionales que están transicionando", agregó Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina. "Estamos en un momento desafiante y hoy la Generación B demuestra convicción. Para el que tiene esta forma de hacer negocios, no es una tendencia o una moda", enfatizó.

"Estamos en un momento bisagra de la historia. Por eso para nosotros nuestras empresas B son nuestros heroínas, dispuestas, porque nadie las obliga, a demostrar que este es un camino posible", expresó.

Brubank, un banco por la inclusión financiera

Juan Bruchou, fundador y CEO de Brubank, el único banco certificado B, remarcó que convertirse en empresa B "fue un cambio de mentalidad de todos los que somos parte de la compañía, para generar un triple impacto económico, social y ambiental". Su entidad financiera, creada en 2019, buscó llegar a rincones todavía inexplorados del público: el 50% de sus clientes nunca había tenido una cuenta bancaria antes. En esa línea, ofrecen varios productos crediticios para poblaciones vulnerables.

Además, en materia ambiental, las tarjetas de crédito que emite están hechas de PVC reciclado y apunta a compensar la huella de carbono: y tienen un plan en el que plantan un árbol para cada nueva empresa que se suma al banco.

"En Brubank tenemos un propósito. No es ganar plata, sino un producto de valor agregado para la sociedad, hacer de Argentina un mundo mejor, hacer de Argentina un lugar donde podamos compensar la huella de carbono, cuidar el medio ambiente y socializar a la mayor cantidad de población", concluyó.

Agua Segura, el camino difícil de ser una empresa B

Agua Segura es una Empresa B que, a través de inversiones privadas, implementa en diversos países como Brasil, Chile, Tanzania e Irlanda, programas de seguridad hídrica vinculados al acceso, saneamiento, conservación y uso eficiente del agua, entre otros. Manuel Saurí, su fundador y director ejecutivo, subrayó que "ser empresa B es decidir que todo te cueste un poquito más; no en dinero, sino entender que con cada decisión que tomamos, algo pasa, y considerar siempre el bienestar de las personas y del planeta".

"Es más fácil ir por lo transaccional, pero con esta mirada muchas veces rechazamos propuestas que no se alinean a nuestro propósito. Hay cosas que ya no se discuten: le decimos que sí solo a lo que queremos hacer", profundizó.

El director recordó que "en Latinoamérica, la segunda causa de muerte de menores de 5 años tiene que ver con la diarrea, relacionada a la calidad del agua. Duele mucho saber que tenemos el agua y la manejamos mal. Estamos trabajando por algo que hay, no estamos trabajando por algo que no existe", concluyó.

Natura: "Tenemos que asumir nuestro papel transformador y empezar hoy"

La compañía cosmética brasileña Natura se destaca desde hace años por su compromiso medioambiental. "Tenemos estados de resultados y nosotros hace años medimos y monetizamos el capital social, natural y humano que generamos para aprender, ver qué podemos hacer distinto y mejorar", añadió Paola Nimo, gerenta de Sustentabilidad de la empresa en Argentina.

En ese marco, planteó que "por cada real invertido, el aporte a la sociedad y al ambiente es de 2,7".

"Hay alrededor de 3,5 millones de personas que deciden emprender en Natura y la mayoría son mujeres. No solamente queremos que estos negocios sean prósperos, que es que cada vez tengan mejores ganancias, sino también lo que creemos que tengan una mejor calidad de vida, mejor desarrollo humano", explicó.

"Si no hay comunidades ni planeta próspero, no hay negocios en pie. La sustentabilidad es no dañar y conservar lo que tenemos, pero hay mucho que ya no tenemos. Y la regeneración da respuesta, es un compromiso de generar capacidades en lo ambiental y humano", añadió. La compañía concentra sus esfuerzos ambientales en la Amazonia, ya que es el bioma más rico e importante del mundo y su deforestación no afecta solo a Brasil, sino a toda Sudamérica.

Por último, Nimo hizo un llamado a la acción: "Si cada uno hoy se va de acá asumiendo su papel de transformador y de realmente ser un agente de cambio, creo que estamos empezándolo. Hay que ponemos en marcha y hacerlo en conjunto. Esa me gustaría que sea la reflexión".

Qué son las Empresas B

Las Empresas B se comprometen pública y legalmente a tomar decisiones midiendo y gestionando el impacto de sus operaciones en las personas, comunidades y el medio ambiente. La certificación, otorgada por B Lab, analiza cinco áreas del negocio (Gobernanza, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente) e implica un hito en su camino de mejora continua, garantizando que la empresa rinde cuentas a todos sus grupos de interés y no solo a los accionistas.

En el país hay 248 Empresas B, de 30 industrias y sectores diferentes. En total, tienen una facturación anual de u$s1.821 millones y emplean de forma directa a más de 28 mil personas personas. Argentina se ubica en el undécimo puesto del ranking de países con más Empresas B en el mundo, y tercero en América Latina por detrás de Brasil y Chile.

A nivel global, hay más de 9.600 Empresas B en 102 países que cumplen con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad y lo certifican a través del sello B. En Argentina, además de obtener un puntaje mínimo de 80 puntos en la Evaluación de Impacto B, las organizaciones certificadas deben definir un propósito y modificar sus estatutos para protegerlo a largo plazo, comprometiéndose legalmente a beneficiar no solo a los accionistas, sino a todas las partes interesadas, como los trabajadores, los clientes, las comunidades y el medio ambiente.

La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción con más Empresas B del país, con 92. Mendoza es la provincia con mayor cantidad de Empresas B (19) después de Buenos Aires (87). Chubut y Buenos Aires fueron las primeras provincias con compañías que certificaron, mientras que Entre Ríos y Salta fueron las últimas.

En 2024, creció un 48% la cantidad de empresas que certificaron en Argentina respecto a 2023, con una tasa de recertificación del 93%. El año pasado, además, más de 600 empresas argentinas empezaron a medir su impacto con la Evaluación de Impacto B, totalizando 8.000 en Argentina y 280.000 en el mundo.