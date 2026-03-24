La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone

La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria.
La histórica empresa láctea titular de la marca La Serenísima cambió de dueños: la multinacional francesa Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A, que sale del negocio después de 96 años.
La operación se realizó, después de meses de conflicto, amenazas de judicialización y diferencias en torno a la valuación. Fue a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC.
Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los u$s250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los u$s40 millones, lo que había dejado el proceso trabado durante meses. El precio al que se cerró la operación no fue informado.
“Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”, señaló Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.
“Este joint venture lácteo con Danone permitirá apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales”, señaló Alfredo Pagani, presidente del grupo Arcor.
Los orígenes de La Serenísima se remontan al 29 de octubre de 1929, con una pareja de inmigrantes italianos que llegaron al país en la década del ‘20, don Antonino Mastellone y Teresa Aiello, que comenzaron elaborando mozzarella y ricota en General Rodríguez. Antonino vendía los quesos frescos en la zona del puerto y San Telmo, hasta donde llegaba en tren todos los días. Con el tiempo, se convirtió durante décadas en la firma láctea líder del mercado local y en símbolo del consumo masivo argentino.