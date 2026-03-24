La Serenísima, con nuevos dueños: Arcor y Danone compraron el total del paquete accionario de Mastellone Luego de casi un año de negociaciones, la multinacional francesa y la empresa cordobesa acordaron la compra del 51% del negocio lácteo que les faltaba adquirir de Mastellone y el fondo Dallpoint. Por + Seguir en







La Serenísima tiene nuevos dueños, luego de 96 años de trayectoria en la industria.

La histórica empresa láctea titular de la marca La Serenísima cambió de dueños: la multinacional francesa Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A, que sale del negocio después de 96 años.

La operación se realizó, después de meses de conflicto, amenazas de judicialización y diferencias en torno a la valuación. Fue a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone anunciaron su intención de ejercer la opción de compra contemplada en el acuerdo firmado en 2015. No obstante, en mayo del año pasado, los accionistas vendedores rechazaron la operación al considerar que no respetaba los términos contractuales, especialmente en lo relacionado con la valuación por acción.

Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los u$s250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los u$s40 millones, lo que había dejado el proceso trabado durante meses. El precio al que se cerró la operación no fue informado.

planta la serenisima La histórica planta de La Serenísima se encuentra en General Rodríguez. “Con esta operación, estamos muy satisfechos de llevar nuestra alianza de largo plazo con el grupo Arcor al siguiente nivel. Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina”, señaló Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone.