Javier Milei: "Si me ponen u$s15.000 millones, abro el cepo mañana"

El presidente Javier Milei adelantó que espera estar en condiciones de levantar el cepo cambiario "a mitad de año", luego de que el Banco Central (BCRA) haya acumulado reservas en dólares gracias a la cosecha gruesa, pero aseguró: "Si me ponen u$s15.000 millones, abro el cepo mañana y la economía despega".

"Es cierto que si lo mirás frío podríamos abrir, pero la base monetaria amplia son 12 puntos del PBI, entonces no sobra mucho. ¿Quién me asegura que no voy a tener un cambio de portafolio hacia dólares instantáneo?", cuestionó este lunes durante una entrevista en LN+.

En ese sentido, consideró mejor seguir "con este mecanismo de saneamiento del Banco Central" porque "es más despacio pero más seguro", pero aclaró: "Obviamente que si viene alguien y me pone u$s15.000 millones, abro mañana y la economía despega".

Javier Milei Milei adelantó que levantará el cepo al dólar "a mitad de año". Télam

Milei explicó que "abrir hoy es un riesgo porque la posibilidad de una híper en ese caso es 50 y 50". El Presidente confía en que el BCRA acumulará los dólares necesarios entre abril y junio, cuando se liquide la cosecha gruesa. "Quiero estar en el máximo lugar de libertad económica en el mundo; ese es el legado que quiere dejar a los argentinos", afirmó.

Tras el escándalo de los sueldos, Javier Milei echó al secretario de Trabajo

Luego del escándalo del fin de semana por el aumento de sueldos a puestos jerárquicos del Poder Ejecutivo, que incluyó al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el mandatario despidió al secretario de Trabajo, Omar Yasín, y lo responsabilizó de "un error que no debería haber cometido".

"En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos de los cargos políticos. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, a los cargos políticos no se les dio", explicó Milei este lunes en una entrevista en LN+.

"Lo que sucede después es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios, y ahí se dispara un decreto que había enviado Cristina que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo de ellos en la estructura. Eso disparó el aumento", sostuvo.

"Frente a esa situación, tomamos dos medidas. El propio sábado mandé un decreto donde se retrotrae ese aumento, con lo cual seguimos con esta tesitura de que el aumento lo pagan todos, en especial la política", subrayó el Presidente.

Luego, dio una noticia que llamó la atención, ya que implicó la desvinculación laboral de un funcionario anunciada por televisión. "Además, despedí al secretario de Trabajo por este error que no debió haber cometido. En este momento lo están notificando. El consenso de todos los ministros era que nuestros sueldos tenían que quedar congelados", planteó.