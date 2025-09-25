India realizó compras récord de aceite de soja argentino tras la baja de retenciones El mayor importador mundial de aceites vegetales adquirió 300.000 toneladas en operaciones inmediatas, impulsado por la exención impositiva anunciada por el Gobierno argentino. Por







India concretó un volumen récord de compras de aceite de soja a la Argentina luego de la decisión del Gobierno de reducir a cero las retenciones para las oleaginosas y sus derivados hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar los u$s7.000 millones en ventas declaradas.

Según operadores, el país asiático reservó unas 300.000 toneladas métricas, cifra inusual para un período tan corto, con embarques previstos entre octubre y marzo. La operación se cerró a precios de entre u$s1.100 y u$s1.120 por tonelada, con costos de flete y seguro incluidos, tras una corrección de alrededor de u$s50 que volvió más competitivo al aceite de soja frente al aceite de palma.

El movimiento se produjo luego de que compradores chinos también avanzaran sobre cargamentos de porotos argentinos, en un contexto de fuerte reposicionamiento global. En este caso, las compras indias podrían desplazar parte de los envíos de aceite de palma desde Indonesia y Malasia, que históricamente abastecen a su mercado interno.