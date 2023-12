Freno a la obra pública: advierten que están en riesgo 250 mil puestos de trabajo

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, alertó que "el grueso de las obras no tienen interés económico para un privado". "Habrá que ver cómo se traduce el ajuste en la práctica", sostuvo.

Luego de que el Gobierno anunció que no licitará más obra pública , el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que la medida tendrá un fuerte impacto en el sector ya que "el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado".

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este martes que "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado". Añadió que su realización quedará a cargo del sector privado porque "el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".