Cristiano Rattazzi presionó al Gobierno para que elimine el cepo: "No es parte de la filosofía liberal libertaria"

El empresario ponderó la gestión de Javier Milei y aseguró que "no es un 10 porque no hay razón de insultar a todo el mundo". Sostuvo que "todo tiene que ser privado", incluida la educación universitaria: "Todos en el mundo pagan".

El empresario Cristiano Rattazzi analizó los primeros diez meses de gestión de Javier Milei a la que calificó con un "9,90, porque faltan algunas cosas y no hay razón de insultar a todo el mundo" y llamó a acelerar la eliminación del cepo cambiario porque "está frenando algunas inversiones importantes".

Para el expresidente de FIAT, el Gobierno tiene "todo un potencial por la gente, que los jóvenes ven que se puede ir para adelante y poder empezar a construir un país serio sobre reglas serias que no existían". Consultado por Alejandro Bercovich por los recientes números de pobreza, sostuvo que el 10 de diciembre " era del 50% y y ahora es 52, 53; estamos en la misma".

"Yo razono como Javier Milei. El país tiene que estar ordenado, ir para adelante y gran parte de la actividad tiene que ser privada. En general, la actividad púbica es subsidiaria y muy ineficiente. Entonces hay que tener sector público en defensa, en seguridad; pero lo mejor es que sea todo lo más privado posible", opinó.

En esa línea, y a horas de que se realice una nueva marcha federal en defensa de la educación pública tras el desfinanciamiento del Gobierno, aseguró que la universidad debería ser "totalmente" paga. "Todos en el mundo pagan la universidad", comentó.

Por otra parte, hizo énfasis en la necesidad de "llegar rápido a eliminar el cepo porque eso está frenando algunas inversiones importantes que yo conozco". Asimismo expresó que "creo que va mucho más rápido de lo que uno piensa", aunque criticó al Gobierno ya que "eso no hace parte de la filosofía liberal libertaria".

Según su punto de vista, sacar esa restricción depende de una decisión y no de las reservas: "El dólar no se va a ir mucho más lejos porque han hecho tal absorción de pesos que no va a ningún lado".

Por último se refirió a la relación entre Mauricio Macri y el Presidente y afirmó que "no es tan mala, los conozco a ambos". "Macri está. Es un tipo capaz, muy convencido de las ideas de Milei. Él no hay podido hacer muchas cosas que Milei pudo hacer. Todas las cosas que buscaba hacer se las bloqueaban por una razón u otra pero Milei va adelante con su decisión", definió.