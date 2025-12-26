26 de diciembre de 2025 Inicio
Convocan a emprendedores de todo el país para diseñar las políticas públicas que empujen al sector

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) abrió la convocatoria a la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina #CreáFuturo. El relevamiento busca obtener datos que permitan comprender con mayor precisión las oportunidades y desafíos de los emprendimientos.

De izq a der.: Rosalía Fucello, Victoria Barbagelata y Silvia Torres Carbonell.

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), junto a la Subsecretaría de Emprendedores del Ministerio de Economía de la Nación, y con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para La Libertad y otros aliados estratégicos, lanzó la convocatoria a la segunda edición de la Encuesta Nacional a Emprendedores de Argentina #CreáFuturo.

La iniciativa tiene como objetivo relevar y mapear la situación actual de los emprendimientos, pymes y empresas del país, y generar información clave para el diseño de políticas públicas orientadas al crecimiento y fortalecimiento del sector productivo.

El lanzamiento tuvo lugar en las oficinas de Cocos Capital, en Vicente López. Del encuentro participaron más de 100 referentes del sector, entre funcionarios nacionales, provinciales y municipales, emprendedores y empresarios, que se comprometieron a responder y a invitar a otros colegas a sumar su voz en esta segunda edición de la encuesta.

Mientras el ecosistema emprendedor argentino atraviesa un proceso de expansión y diversificación que requiere información actualizada y confiable, #CreáFuturo busca obtener datos que permitan comprender con mayor precisión las oportunidades y desafíos del sector. Se trata de una nueva oportunidad para que los emprendedores puedan aportar su experiencia sobre cómo es emprender en Argentina, y contribuir con su visión al desarrollo y crecimiento del ecosistema.

“Este fue un año de gran dinamismo, que dio lugar a nuevos vínculos, ideas y desafíos para continuar impulsando al sector productivo. Esta encuesta seguirá siendo una herramienta clave para escuchar a las pymes y a los emprendedores de todo el país. Esperamos que nos permita conocer en profundidad sus experiencias y, de ese modo, fortalecer el acompañamiento al sector privado a través de acciones acordes a sus necesidades”, indicó Rosalía Fucello, Directora Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Emprendedoras de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa.

CreáFuturo se lanzó en el marco del evento “Encuentro Emprendedor”.

Entre los objetivos de esta convocatoria, desde la asociación esperan poder relevar la experiencia actual de emprendimientos, pymes y empresas en todo el país y, a la vez, actualizar los indicadores clave para evaluar el impacto de políticas existentes y orientar nuevas intervenciones. Además, este año se incorporarán nuevas preguntas para medir información local que permita comparar el ecosistema argentino con el escenario global.

“En el nuevo entorno político-económico que se está abriendo existen nuevas oportunidades para los emprendedores. Más allá de que aún persisten dificultades y obstáculos, es fundamental recabar información sobre cuáles son esos retos y cuáles son las nuevas oportunidades para los emprendedores y así impulsar políticas públicas que favorezcan a todo el sector”, aporta Silvia Torres Carbonell, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina, Presidenta emérita de Emprende IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, y Directora de GEM Global Entrepreneurship Monitor.

Una oportunidad para crear futuro

En esta edición habrá nuevas preguntas relacionadas con el uso de la tecnología y su impacto en los negocios, además de temas de impacto social y ambiental para entender cómo se relacionan estas variables con la rentabilidad de los negocios desde la perspectiva del emprendedor. También se suman algunas preguntas de contexto país que se replican en otras encuestas globales, con el fin de cruzar información del contexto local con otros ecosistemas emprendedores del mundo.

“Esperamos recibir respuestas de todo el país para obtener un panorama realmente federal y representativo, no solo de provincias sino también de sectores, para que sean los mismos emprendedores los constructores de la Argentina que queremos. Desde ASEA, creemos en el emprendedor de hoy como la pyme del mañana y la pyme como el motor de la economía del país y del mundo”, afirmó Victoria Barbagelata, Directora Ejecutiva de ASEA.

Tras el éxito de la edición 2024, que contó con más de 3000 respuestas de todo tipo de emprendedores, desde la asociación esperan repetir la convocatoria.

