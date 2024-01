Becas Progresar de ANSES: cuánto cobro en febrero 2024

Los interesados en beneficiarse del programa podrán llevar a cabo su inscripción correspondiente en el mes de marzo de 2024.

Becas Progresar de ANSES

ANSES también explicó a quienes ya son beneficiarios de esta asistencia económica, que pueden dejar de cobrarla aquellas personas que no continúen con sus estudios, no hayan acreditado su asistencia a una institución académica y no cumplan con las condiciones del programa.

Becas Progresar de ANSES: requisitos para acceder

Ser alumno regular.

Que tus ingresos y los de tu grupo familiar no superen los 3 Salarios Mínimos , Vitales y Móviles.

, Vitales y Móviles. Ser argentino nativo; naturalizado o extranjero, con residencia legal de 2 años en el país.

Becas Progresar de ANSES: montos de febrero 2024

Progresar Trabajo : $20.000

: $20.000 Obligatorio : $20.000

: $20.000 Superior Universitario : $20.000

: $20.000 Superior Universitario- 5to año : $20.000

: $20.000 Progresar Enfermería : $20.000

: $20.000 Carreras estratégicas universitarias: $20.000

Becas progresar Freepik

Cómo me anoto a las Becas Progresar

Una vez cumplidos todos los requisitos necesarios, los pasos son: