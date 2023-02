ANSES paga $9.795 desde la próxima semana: quiénes acceden y cuáles son los requisitos

No obstante, deberán cumplir con un riguroso listado de requisitos. En caso de no cumplirlos, no recibirán ningún monto.

Se trata de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), una asistencia económica que lanzó el Gobierno con la agencia y busca acompañar a las personas que tengan hijos o hijas a cargo.

Anses Dinero

SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder en febrero 2023

Estos grupos son los que pueden acceder al SUAF de ANSES en febrero de 2023:

Trabajadoras/es en relación de dependencia.

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Trabajadoras/es monotributistas.

Trabajadoras/es de temporada.

Trabajadoras/es rurales.

Personas que cobren la Prestación por Desempleo.

Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranas y Veteranos de Guerra.

Personas que cobren una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante.

Titulares de jubilaciones y pensiones.

SUAF de ANSES: cuáles son los requisitos

Los requisitos para acceder al SUAF de ANSES son los siguientes:

Del titular:

Debés tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Anses.

Tenés que informar un lugar de cobro.

De la hija/o:

Ser menor de 18 años, soltera/o y residir en el país.

Para la hija/o con discapacidad:

Sin límite de edad.

Ser soltera/o, viuda/o, divorciada/o, separada/o legalmente y residir en el país.

Tener la autorización para el cobro vigente emitida por ANSES.

SUAF de ANSES: calendario de pagos de febrero 2023