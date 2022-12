Alberto Fernández elogió a Massa: "Logró soluciones inesperadas" 

"Los datos de empleo dicen que estamos creciendo a un ritmo 0.5% mensual de trabajo registrado. Estamos hablando de de casi 1.700.000 trabajos creados. Los datos de la economía son muy auspiciosos a pesar de la campaña de desaliento que he tenido que padecer", agregó el mandatario.

Acto seguido, Fernández sostuvo que Massa está haciendo un trabajo "encomiable" en el camino de encontrar soluciones. "Fue capaz de ir sacando soluciones, por ejemplo el dólar Soja. Está claro que nos hubiera encantado que los productores liquidaran su producción pero no lo hacían y Argentina necesitaba esos dólares para seguir produciendo", afirmó.

Luego manifestó que el gran dilema que tuvieron que enfrentar con Massa fue cuando, producto de la guerra en Europa, el precio de las energías empezó a aumentar. "No podíamos dejar de comprar para no frenar la economía. Por eso optamos por arriesgarnos para garantizar al energía necesaria para Argentina. La energía no faltó un solo día. Pero eso hemos crecido como hemos crecido".