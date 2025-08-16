Advierten que casi la mitad de los argentinos no llega a fin de mes El dato se extrae del último estudio realizado por una consultora privada, que analizó la situación económica de los hogares. Además, 8 de cada 10 personas modificaron sus hábitos de consumo para poder afrontar la difícil situación y más del 50% rechaza los vetos presidenciales a la ley de discapacidad y jubilaciones. Por







El 46% de los argentinos asegura que sus ingresos no son suficientes para cubrir los gastos del mes. Free Pik

Los argentinos atraviesan una alarmante situación económica bajo el gobierno de Javier Milei: un 46,3% asegura que no llega a fin de mes y 8 de cada 10 tuvieron que modificar sus hábitos de consumo para afrontar la difícil situación.

El dato se desprende del último estudio realizado por la consultora Management & Fit que analizó la situación social y económica de los hogares. La ropa y el calzado, encabezan los principales recortes que se hacen para intentar poder cubrir los gastos mensuales, seguido de una baja en el consumo de carne y reemplazar productos de primera marca por alternativas más económicas.

Ante la consulta de ¿en qué situación se encuentra?, respecto a los ingresos por grupo familiar y la posibilidad de llegar a fin de mes, los resultados son tan contundentes como preocupantes: un 29,6% afirma que presenta "algunas dificultades", mientras que un 16,7% tiene "grandes dificultades".

Encuesta 1 El estudio también se encargó de medir la opinión pública de los argentinos sobre los recientes anuncios y medidas impulsadas por la administración libertaria, concluyendo en un alto nivel de desacuerdo en todos los casos.

Un 66,5% no acompaña el veto al aumento de las jubilaciones y la restitución de la moratoria, un 65,1% opina lo mismo sobre el veto presidencial al aumento de los sueldos a los profesionales del Hospital Garrahan, mientras que un 67,4% está en contra del veto a la ley de emergencia por discapacidad.

encuesta 3 Además, un 54,2% no acompaña el recorte en las transferencias y recursos desde la gestión nacional hacia las provincias, y un 47,6$ está en contra de la privatización de AySA.