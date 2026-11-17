Docentes universitarios tenían una clase virtual pero no se conectó ningún alumno, se pusieron a insultarlos y les hicieron un sumario La falta de conocimiento de la tecnología les jugó una mala pasada a estos profesores universitarios que no sabían que la clase quedaba grabada.







Dos docentes universitarios tenían una clase virtual a la que no se conectó ningún estudiante. Tuvieron la mala idea de ponerse a hablar de su curso a calzón quitado, sin percatarse que estaban siendo grabados, se filtró y ahora les hicieron un sumario https://t.co/1jwq7fa94K — Martín (@argiropolitano) November 16, 2026 Valeria Espinoza y Diego Machado, dos profesores universitarios uruguayos, se van a arrepentir de por vida de sus livianas expresiones sobre sus alumnos.

Como si estuvieran en una charla de café, Espinoza se largó a despotricar contra sus estudiantes -algunos incluso con nombre y apellido- a quienes trató de psicópatas e idiotas.

La sanción Si bien Machado escuchaba mayormente -y fue quien se dio cuenta de que la conversación estaba siendo grabada- también asentía en gran parte de las aseveraciones.