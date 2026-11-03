Entre sus frases escatológicas o sus figuras pornográficas, en la verba de Javier Milei también se destacan sus frases repetitivas y sus palabras usadas hasta el hartazgo.
Las muletillas del presidente argentino son comentario habitual entre los que analizan sus discursos pero esta vez pasó todos los límites.
Entre sus frases escatológicas o sus figuras pornográficas, en la verba de Javier Milei también se destacan sus frases repetitivas y sus palabras usadas hasta el hartazgo.
Entre ellas se destaca la muletilla 'digamos' que utiliza antes o en medio de cada frase cuando busca en su mente cómo continuar.
Esta vez se tomaron el trabajo de contar una por una las veces que la usó y el resultado es realmente sorprendente.