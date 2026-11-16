Moreno es un todoterreno cuando se trata de debates en programas de televisión, donde se mueve como pez en el agua y es difícil agarrarlo.
En su aparición en Crónica, el ex Secretario de Comercio arrancó con una explicación pormenorizada sobre la caída en el consumo de carne y en el medio frenó para poner en su sitio a su adversario ocasional.
Moreno es un todoterreno cuando se trata de debates en programas de televisión, donde se mueve como pez en el agua y es difícil agarrarlo.
A pesar de que muchos se quieren probar a su lado, son muy pocos los que han salido bien parados.
Como era de esperar, siempre hay nuevos contrincantes dispuestos a medirse con un campeón de la esgrima dialéctica.
Esta vez fue un joven libertario, llevado a Crónica y con ganas de ganarle aunque sea un round a Moreno.
A pesar de que apeló al golpe bajo de interrumpir y embarrar la cancha, no logró su cometido.
El exfuncionario kirchnerista no solo siguió con su discurso sino que tomó una frase del libertario y se la dio vuelta en el aire.