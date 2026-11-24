No se le pide tanto a Jonatan Viale pero sin embargo es capaz de arrojarse sobre la granada para defender al gobierno libertario.
Sin excusas en la mano para ofrecer, Viale presentó en TN una serie de placas para tratar de justificar las razones que llevaron al oficialismo a su peor momento desde que asumió.
No se le pide tanto a Jonatan Viale pero sin embargo es capaz de arrojarse sobre la granada para defender al gobierno libertario.
Como no es la primera vez que lo hace, sabe que la única forma de hacerlo es desviando la atención con un golpe de distracción que lleve las miradas hacia la oposición.
Enunciando una serie de factores que arrinconaron al gobierno de Javier Milei -sin mencionar a ninguno como responsabilidad propia- Viale señaló que tuvo que enfrentar a una 'tormenta perfecta'.
Y como no podía ser de otra forma, marcó la supuesta corresponsabilidad del peronismo en el desbarranco del modelo económico que metió al país en la recesión.