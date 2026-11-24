Jonatan Viale acusó al peronismo y a la mala suerte por la crisis que atraviesa el gobierno de Milei Sin excusas en la mano para ofrecer, Viale presentó en TN una serie de placas para tratar de justificar las razones que llevaron al oficialismo a su peor momento desde que asumió.







“O sea, si, subió el riesgo país, subió el dólar, pero es por culpa de LA GUERRA y por EL MUNDIAL, encima los kirchneristas no dejan gobernar”JAJAJAJ para el gordo de mierda de Viale TODOS tiene la culpa de que le vaya mal al gobierno MENOS EL GOBIERNO, hacete cargo basura https://t.co/mqrX1BDZVl — TUGO News (@TugoNews) November 24, 2026 No se le pide tanto a Jonatan Viale pero sin embargo es capaz de arrojarse sobre la granada para defender al gobierno libertario.

Como no es la primera vez que lo hace, sabe que la única forma de hacerlo es desviando la atención con un golpe de distracción que lleve las miradas hacia la oposición.

El peronismo Enunciando una serie de factores que arrinconaron al gobierno de Javier Milei -sin mencionar a ninguno como responsabilidad propia- Viale señaló que tuvo que enfrentar a una 'tormenta perfecta'.