Diego Sehinkman suele fungir de moderado, de hombre calmo que no se enreda en los idas y vueltas propios de la política sino que es capaz de ver más allá.
Con las elecciones en el horizonte en el canal de noticias del Grupo Clarín salieron a despegarse de la hecatombe con la que el equipo económico llega al final del mandato.
Diego Sehinkman suele fungir de moderado, de hombre calmo que no se enreda en los idas y vueltas propios de la política sino que es capaz de ver más allá.
Sin embargo esa mirada hacia adelante esta vez no le devolvió el paisaje que esperaba y en el monólogo con el que abrió su programa en TN bajó un halo de desesperanza que apuntó al núcleo de apoyo del oficialismo.
Dando por sentado que los argentinos -como si los que votaron por La Libertad Avanza fuéramos todos- le dieron su confianza al gobierno, la desilusión es patente.
Ante su audiencia, mayoritariamente antiperonista, reconoció que el esfuerzo por el brutal ajuste que hizo la población no dio el resultado previsto.