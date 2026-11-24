En TN le sueltan la mano a Milei y Diego Sehinkman se preguntó si este esfuerzo de ajustarse valió la pena Con las elecciones en el horizonte en el canal de noticias del Grupo Clarín salieron a despegarse de la hecatombe con la que el equipo económico llega al final del mandato.







SE VA ROMPIENDO LA MATRIX MILEÍSTA: "MAÑANA VA A LLEGAR LA ETIQUETA INCÓMODA A LA ESPALDA DE MILEI""Milei había dicho de los que tengan equilibrio fiscal será el reino de los cielos... y todos devotamente hicimos los deberes y nos dejamos ajustar""Acompañó gran parte de la Argentina... y ese cielo tan deseado no termina de llegar... ¿va a llegar con esto en más tiempo?"#GobiernoDeInutiles — Revolución Popular (@RPN_Oficial) November 24, 2026 Diego Sehinkman suele fungir de moderado, de hombre calmo que no se enreda en los idas y vueltas propios de la política sino que es capaz de ver más allá.

Sin embargo esa mirada hacia adelante esta vez no le devolvió el paisaje que esperaba y en el monólogo con el que abrió su programa en TN bajó un halo de desesperanza que apuntó al núcleo de apoyo del oficialismo.

El esforzado ajuste Dando por sentado que los argentinos -como si los que votaron por La Libertad Avanza fuéramos todos- le dieron su confianza al gobierno, la desilusión es patente.