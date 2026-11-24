Venden carne de paloma para hacer milanesas y el libertario Diego Recalde lo defendió diciendo que "es riquísima" En una muestra evidente del fracaso del modelo libertario, en el norte del país venden carne de paloma que la gente compra porque es más barata. Pero para tratar de justificarlo, Recalde lo quiso disfrazar de un consumo gourmet.







“En Europa es gourmet”El libertario Diego Recalde defendió que se coma carne de paloma en Argentina: “Debe ser riquísimo” https://t.co/dYRH3Upi6x — El Destape (@eldestapeweb) November 23, 2026 Diego Recalde pasó de ser un cineasta canchero y cool a ser un defensor acérrimo del gobierno libertario en cualquier debate que se le presente.

Tomás Méndez lo reclutó para que sea 'el hombre que defiende al gobierno' en su programa de Crónica, donde tiene que hacer malabares para repeler el fuego cruzado que le llega.

La carne de paloma Esta vez tuvo que lidiar con una situación difícil de sobrellevar: la venta de carne de paloma para usarla en reemplazo de la de vaca o pollo porque la gente no tiene dinero para comprarlas.