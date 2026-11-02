Bastó que Sietecase le preguntara si no encontraba una contradicción entre la doctrina de la Escuela Austríaca que profesa Javier Milei y sus valores cristianos, para que Nadia Márquez se explayara a placer.
La senadora neuquina habló con Reynaldo Sietecase en Radio Con Vos y dio su particular visión del humanismo del gobierno de Javier Milei.
Bastó que Sietecase le preguntara si no encontraba una contradicción entre la doctrina de la Escuela Austríaca que profesa Javier Milei y sus valores cristianos, para que Nadia Márquez se explayara a placer.
No solo la evangélica -su padre es pastor- negó que existiera una contradicción sino que citó una frase de la Biblia para ayudarse.
No solo se animó a defender al gobierno libertario por su supuesto humanismo sino que incluso dijo que hizo más que ningún otro por los pobres.