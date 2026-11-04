El insólito argumento que esgrimieron en el canal libertario Carajo para predecir el triunfo de Trump en 2028: el GTA Como una forma de reducir daños ante una noche de derrota inevitable por la caída de los republicanos en las elecciones de medio término, en el canal de streaming preferido por los libertarios se ilusionaron con una idea absolutamente antojadiza.







Parecía una parodia de ellos mismos, cinco hombres jóvenes engullendo comida chatarra y hablando de videojuegos, el epítome de los libertarios.

"Esta noche perdemos. Pero en el 2028 los republicanos ganan porque este año sale el GTA VI que lo están haciendo personas woke.

La gente se va a decepcionar tanto con el juego que van a hundir al wokismo para siempre"



-Militante libertario analiza la política internacional pic.twitter.com/GM5FFWOpiy — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) November 4, 2026 Para matizar las caras largas por los números que llegaban de las mesas escrutadas en los Estados Unidos, estos trumpistas confesos se inventaron una realidad paralela.

Con una voz en off que planeaba sobre un mapa del país norteamericano esbozaron la idea de que los demócratas perderían las próximas elecciones presidenciales... por el GTA.