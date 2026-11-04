Parecía una parodia de ellos mismos, cinco hombres jóvenes engullendo comida chatarra y hablando de videojuegos, el epítome de los libertarios.
Como una forma de reducir daños ante una noche de derrota inevitable por la caída de los republicanos en las elecciones de medio término, en el canal de streaming preferido por los libertarios se ilusionaron con una idea absolutamente antojadiza.
Parecía una parodia de ellos mismos, cinco hombres jóvenes engullendo comida chatarra y hablando de videojuegos, el epítome de los libertarios.
Para matizar las caras largas por los números que llegaban de las mesas escrutadas en los Estados Unidos, estos trumpistas confesos se inventaron una realidad paralela.
Con una voz en off que planeaba sobre un mapa del país norteamericano esbozaron la idea de que los demócratas perderían las próximas elecciones presidenciales... por el GTA.