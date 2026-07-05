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5 de julio de 2026 Inicio

Videos: con mariachis y fuegos artificiales, los hinchas mexicanos no dejaron dormir a los jugadores de Inglaterra

En la antesala del partido por los octavos de final del Mundial 2026, simpatizantes locales alteraron la paz en el alojamiento del plantel europeo para intentar desestabilizar a los futbolistas.

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Los mexicanos calentaron la previa del partido de octavos.

Los mexicanos calentaron la previa del partido de octavos.

Decenas de aficionados mexicanos se congregaron la noche previa al partido frente al JW Marriott Hotel Mexico City Santa Fe para interrumpir el descanso de la selección de Inglaterra y sacar una ventaja psicológica antes del cruce deportivo.

Erling Haaland y un meme sobre su figura.
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Los seguidores locales acudieron al lugar con bombos y platillos. Entonaron cánticos, lanzaron explosivos y contrataron músicos en una práctica conocida como "serenata", con el fin de evitar el sueño de la delegación visitante.

El influencer Adriano Zendejas organizó esta ruidosa iniciativa a través de internet. El ambiente de tensión y bullicio constante se mantuvo en la zona urbana de la Ciudad de México con el objetivo claro de perturbar a los deportistas.

Las redes sociales se dividieron frente a este suceso. Un sector de la población defiende estas acciones como parte del folclor y la pasión, pero otros usuarios las critican con firmeza.

Numerosos mexicanos expresaron vergüenza y decidieron tomar distancia de estos actos. Pidieron sanciones para los responsables, porque consideran que estas tácticas "oscuras" dañan la imagen del país como anfitrión del torneo.

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