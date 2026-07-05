Videos: con mariachis y fuegos artificiales, los hinchas mexicanos no dejaron dormir a los jugadores de Inglaterra En la antesala del partido por los octavos de final del Mundial 2026, simpatizantes locales alteraron la paz en el alojamiento del plantel europeo para intentar desestabilizar a los futbolistas. Por Agregar C5N en









Los mexicanos calentaron la previa del partido de octavos.

Decenas de aficionados mexicanos se congregaron la noche previa al partido frente al JW Marriott Hotel Mexico City Santa Fe para interrumpir el descanso de la selección de Inglaterra y sacar una ventaja psicológica antes del cruce deportivo.

Los seguidores locales acudieron al lugar con bombos y platillos. Entonaron cánticos, lanzaron explosivos y contrataron músicos en una práctica conocida como "serenata", con el fin de evitar el sueño de la delegación visitante.

El influencer Adriano Zendejas organizó esta ruidosa iniciativa a través de internet. El ambiente de tensión y bullicio constante se mantuvo en la zona urbana de la Ciudad de México con el objetivo claro de perturbar a los deportistas.

Las redes sociales se dividieron frente a este suceso. Un sector de la población defiende estas acciones como parte del folclor y la pasión, pero otros usuarios las critican con firmeza.

Numerosos mexicanos expresaron vergüenza y decidieron tomar distancia de estos actos. Pidieron sanciones para los responsables, porque consideran que estas tácticas "oscuras" dañan la imagen del país como anfitrión del torneo.

#ATENCION | ⚽ La previa del Inglaterra vs. México comenzó con polémica. Horas antes del duelo por los octavos de final del Mundial, aficionados se reunieron frente al hotel de la selección inglesa con tambores, trompetas y fuegos artificiales, en un aparente intento por… pic.twitter.com/Y8vY5vVsls — CENTRO Digital (@radiocentroec) July 5, 2026 ESTO ES MEXICO.



Los mexicanos estan en el hotel donde "descansa" Ecuador y le empzaron a hacer ruido, golpear cosas, tirar fuegos artificiales y gritar "Ecuatorianos hdp"



Tienen miedo al juego limpio y van con esto, nunca sean como los mexicanos. pic.twitter.com/3P1nxg4yyN — Poirot (@Argenpoirot) June 30, 2026