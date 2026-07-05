Escándalo en el Mundial 2026: ocho jugadores bajo sospecha en un control antidoping Las pruebas iniciales realizadas a los futbolistas arrojaron “hallazgos atípicos" de una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje. La investigación descarta un consumo deliberado y se analiza la hipótesis de una contaminación alimentaria. Por Agregar C5N en









La presencia de clembuterol fue detectada en ocho jugadores de Túnez.

El Mundial 2026 atraviesa la primera gran polémica luego de que ocho jugadores se encuentren bajo sospecha, luego de que se le detecta la presencia de una sustancia prohibida en un control sorpresa antidopaje. Las pruebas iniciales realizadas a los futbolistas arrojaron “hallazgos atípicos" de clembuterol. En principio, la investigación descarta un consumo deliberado y, a la espera de segundas pruebas, se analiza la hipótesis de una contaminación alimentaria.

Según información del Daily Mail, la presencia de la sustancia prohibida fue hallada en ocho jugadores de la selección de Túnez, durante las pruebas antidopaje habituales en la competencia. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) informó que ya se encuentra analizando el caso y notificó a los clubes de los futbolistas involucrados.

Túnez perdió los tres partidos del Mundial 2026. En base a la investigación sobre una eventual contaminación alimentaria, la delegación tunecina habría ingerido carne contaminada con clembuterol durante su estadía en México. Dicha sustancia, es común encontrarla en el ganado del país debido a su uso habitual como promotor de crecimiento.

El camino de Túnez en el Mundial 2026 La actuación de Túnez en el Mundial 2026 fue una de las peores de todos los equipos: quedó eliminada en fase de grupo luego de perder con Suecia en el debút (5-1), Japón (4-0) y Países Bajos (3-1). Luego de la derrota inicial, despidió a su entrenador Sabri Lamouchi y contrató a Hervé Renard, que no pudo revertir el mal presente del equipo.