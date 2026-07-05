Un árbitro francés dirigirá el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026 La decisión de la FIFA generó repercusiones en la antesala del encuentro, que definirá un lugar en los cuartos de final. Por Agregar C5N en









Polémica decisión de la FIFA: un arbitro frances dirigirá el partido entre Argentina y Egipto

La FIFA confirmó que el francés Clément Turpin será el árbitro del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La designación del experimentado juez europeo generó polémica entre los hinchas argentinos por su nacionalidad, ya que llega en medio de la creciente rivalidad futbolística que mantienen Argentina y Francia desde la final de Qatar 2022 y la eliminación de la Albiceleste en Rusia 2018.

Si bien el reglamento de la FIFA permite que jueces de una determinada nacionalidad dirijan partidos en los que no participa su selección, la elección adquirió una dimensión especial por los antecedentes recientes entre argentinos y franceses, protagonistas de algunos de los encuentros más trascendentes de los últimos Mundiales.

La terna arbitral estará integrada en su totalidad por europeos. Junto a Letexier estarán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes, mientras que el noruego Espen Eskås será el cuarto árbitro y su compatriota Isaak Bashevkin se desempeñará como asistente de reserva.

Desde la AFA no hubo objeciones respecto de la designación y desde la FIFA remarcaron que el árbitro forma parte del grupo de jueces seleccionados para las instancias decisivas del torneo por su experiencia internacional.

#AHORA | ÁRBITRO CONFIRMADO PARA ARGENTINA - EGIPTO



Francois Letexier será el encargado de impartir justicia en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 pic.twitter.com/7VkYjYSaAk — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 5, 2026 Una rivalidad que ya es un clásico moderno Los cruces entre Argentina y Francia dejaron de ser simples enfrentamientos entre dos potencias del fútbol. La eliminación de la Albiceleste en los octavos de final de Rusia 2018, con la victoria francesa por 4-3, marcó el inicio de una serie de duelos de alto voltaje que alcanzó su punto máximo en la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022.