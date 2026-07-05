Un árbitro francés dirigirá el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el francés Clément Turpin será el árbitro del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La designación del experimentado juez europeo generó polémica entre los hinchas argentinos por su nacionalidad, ya que llega en medio de la creciente rivalidad futbolística que mantienen Argentina y Francia desde la final de Qatar 2022 y la eliminación de la Albiceleste en Rusia 2018.
Si bien el reglamento de la FIFA permite que jueces de una determinada nacionalidad dirijan partidos en los que no participa su selección, la elección adquirió una dimensión especial por los antecedentes recientes entre argentinos y franceses, protagonistas de algunos de los encuentros más trascendentes de los últimos Mundiales.
La terna arbitral estará integrada en su totalidad por europeos. Junto a Letexier estarán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como jueces asistentes, mientras que el noruego Espen Eskås será el cuarto árbitro y su compatriota Isaak Bashevkin se desempeñará como asistente de reserva.
Desde la AFA no hubo objeciones respecto de la designación y desde la FIFA remarcaron que el árbitro forma parte del grupo de jueces seleccionados para las instancias decisivas del torneo por su experiencia internacional.
Una rivalidad que ya es un clásico moderno
Los cruces entre Argentina y Francia dejaron de ser simples enfrentamientos entre dos potencias del fútbol. La eliminación de la Albiceleste en los octavos de final de Rusia 2018, con la victoria francesa por 4-3, marcó el inicio de una serie de duelos de alto voltaje que alcanzó su punto máximo en la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022.
Aquel partido, considerado uno de los mejores de la historia de las Copas del Mundo, terminó igualado 3-3 tras el alargue y se resolvió por penales con la consagración del equipo de Lionel Scaloni. La actuación de Lionel Messi, el triplete de Kylian Mbappé y la definición desde los doce pasos consolidaron una rivalidad que trascendió lo deportivo y se trasladó también a las tribunas y a las redes sociales.
Desde entonces, cada decisión que involucra a ambos países suele quedar bajo la lupa. Por eso, la elección de un árbitro francés para un compromiso de Argentina volvió a instalar el debate entre los hinchas, aunque el partido no tenga como rival al seleccionado galo.