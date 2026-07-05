El mensaje de José Luis Chilavert tras la eliminación de Paraguay en el Mundial: "Han caído..."

El conjunto sudamericano perdió 1-0 ante Francia en los 16avos de final y se despidió del certamen, que no jugaba desde hacía 16 años. El exarquero había sido muy crítico del entrenador argentino Gustavo Alfaro, aunque en esta oportunidad reconoció el esfuerzo de toda los jugadores y cuerpo técnico.

El exarquero José Luis Chilavert se refirió en redes sociales a la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026, que cayó ante Francia 1-0 con gol de penal de Kylian Mbappé. Al comienzo del certamen, había sido muy crítico del entrenador argentino Gustavo Alfaro, aunque en esta oportunidad reconoció el esfuerzo de toda los jugadores y cuerpo técnico.

"Queridos Jugadores ,CT y CM ustedes han caído con dignidad ,defendiendo la historia Pya, de lucha y amor propio. A prepararse para los próximos desafíos. Estarán siempre en nuestros corazones" , publicó Chilavert en su cuenta de X.

Paraguay finalizó el sábado su participación en un certamen que no disputaba desde hacía 16 años y que le dejó como gran epopeya eliminar a Alemania por penales en 16avos, luego de avanzar como mejor tercero en un grupo integrado por Estados Unidos, Australia y Turquía .

@APFOficial @UltimaHoracom @ABCCardinal Queridos Jugadores ,CT y CM ustedes han caído con dignidad,defendiendo la historia Pya,de lucha y amor propio.A prepararse para los próximos desafios.Estaran siempre en nuestros corazones.

Durante los primeros días de competencia, Chilavert criticó en duros términos al DT argentino al asegurar: “Lamentablemente, a muchos paraguayos les gusta que se les mienta. Y hoy en día me duele que Alfaro diga que dos turcos valen más que todo el plantel de Paraguay . Él es un personaje que no sabe nada de fútbol. Lo único que sabe hacer es hablar”.

Luego agregó: “Habría que encontrar el sistema, y él no se preocupó por trabajar y encontrar ese sistema definido. Me pongo en la piel de Gustavo Gómez u Omar Alderete. Si yo estuviera ahí jugando, lo agarro del cogote y le doy tres sopapos . El problema es nuestro porque le ponen la alfombra roja a una persona que en su puta vida vivió el éxito. Siempre falló. Falló en San Lorenzo, falló en Boca. Yo hablo con argumentos. Y, lamentablemente, en nuestro país la gente que habla de esta manera, molesta. Entonces pareciera que uno es soberbio. No. Yo quiero realidades”.

Finalmente, la dignidad futbolística con la que la selección sudamericana quedó eliminada del Mundial 2026, obligó al polémico arquero en cambiar su postura y reconocer el trabajo de toda la delegación paraguaya que regresará en los próximos días a su país para comenzar a preparar un nuevo camino.

Gustavo Alfaro, tras la eliminación de Paraguay: "Hasta el último instante peleamos"

La derrota por 1-0 frente a Francia marcó el final del camino para Paraguay en el Mundial 2026. Luego del encuentro, Gustavo Alfaro hizo un balance de la campaña de la Albirroja, reconoció el dolor por la eliminación y aseguró que el equipo cumplió con el objetivo competitivo que se había planteado.

"Honestamente, me voy con la tranquilidad de decir que se dio el Mundial que uno vino a buscar. Me voy con la tristeza porque quería llegar lo más lejos posible y nunca una derrota te va a poner contento", expresó el entrenador. Luego dejó una reflexión: "Si uno quiere ser ganador, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder".

El técnico también puso en valor la convivencia del grupo durante la concentración y destacó el compromiso de sus futbolistas. "Hace mucho tiempo que estamos juntos. Ojalá hubiesen tenido la posibilidad de vivir la vida interna que vivió este plantel. Más que un equipo, fue una familia", sostuvo.

Alfaro consideró que Paraguay dejó una imagen positiva pese a la eliminación y remarcó que sus dirigidos compitieron hasta el último minuto frente a uno de los candidatos al título. "Hasta el último instante peleamos y quisimos revertir una historia que se presentó adversa. Ese reconocimiento también se vio en la manera en que Francia terminó defendiendo la ventaja", concluyó.