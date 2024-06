Video: Messi y Luis Suárez se animaron al pádel y sorprendieron a todos

En las imágenes se puede ver al rosarino y al uruguayo golpeando la pelota con fuerza, compinches como siempre, y celebrando cada punto como si fuera un gol en un partido de fútbol. Un detalle que llamó la atención es que Messi juega al pádel con la mano derecha. Además, situaciones graciosas como los insultos del Pistolero ante un yerro, algún tiro de Messi cerca de la red y una caída aparatosa del delantero uruguayo.

El pádel siempre fue un deporte que practicó Messi desde su estadía en Barcelona años atrás y también compartiendo cancha con Suárez en la casa que el 10 tiene en la ciudad catalana.

En un entrevista en el canal de streaming Dispuestos a todo, de su sobrino Tomás, Leo había confesado su nivel en el deporte: "El tenis es más difícil. Tenés que saber jugar bien porque es muy técnico. Intenté hace muchos años y con Antonela fuimos a un par de clases, pero no sé jugarlo. Es diferente golpeo respecto al pádel, en el que no soy bueno, pero me gusta jugar. Intento pasarla como puedo, corro y soy de no dar una pelota por perdida, pero a la hora de golpear no soy técnico ni nada. Simplemente intento devolverla y pasarla”, expresó.