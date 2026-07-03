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3 de julio de 2026 Inicio

Video: el tiro libre de Lionel Messi que atajó Vozinha en el partido entre Argentina y Cabo Verde

El arquero africano ahogó el grito de gol del Capitán de la Selección, que definió de manera exquisita sobre su palo izquierdo.

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El tiro libre de Messi ante Cabo Verde.

El tiro libre de Messi ante Cabo Verde.

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Lionel Messi estuvo cerca de gritar gol alrededor de los 27 minutos del segundo tiempo. Luego de una falta que le cometieron en el área, el Capitán se hizo cargo de la pelota y casi convierte, de no haber sido por Vozinha.

Lionel Messi habló tras la agónica victoria ante Cabo Verde.
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En un partido que comenzó a complicarse, Argentina logró una falta de mucho peligro en el borde del área. En un ángulo prácticamente perfecto, la Pulga tomó el tiro libre y quiso aprovechar una distracción de la barrera de Cabo Verde.

Debajo de los tres palos estaba el poderoso Vozinha, que con mucha atención sacó el remate que casi se mete por el ángulo izquierdo y evitó el 2-1 argentino.

Video: así fue la atajada de Vozinha al tiro libre de Lionel Messi

Otro récord histórico de Lionel Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en un Mundial

Lionel Messi convirtió su gol número 20 en las Copas Mundiales de la FIFA este viernes, ante Cabo Verde, en el Estadio Hard Rock de Miami, en Estados Unidos.

El capitán de la Selección argentina se consagró como el jugador que más tantos hizo en los encuentros de fútbol internacional y el máximo goleador en la historia de los Mundiales, dos tantos por encima de Kylian Mbappé.

El 10 de la Scaloneta logró su récord histórico en las seis Copas del Mundo que disputó, aunque solo marcó en cinco: un gol en 2006; ninguno en 2010; cuatro en 2014; uno en 2018; siete en 2022; y siete, por ahora, en 2026.

A esto se le suman los tres goles ante Argelia; el doblete frente a Austria; el gol de falta contra Jordania; y el que abrió el marcador ante Cabo Verde. Además, Messi se lleva el primer lugar con 30 partidos en los Mundiales, que también es récord histórico.

Video: así fue el golazo de Lionel Messi ante Cabo Verde

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