Video: el tiro libre de Lionel Messi que atajó Vozinha en el partido entre Argentina y Cabo Verde El arquero africano ahogó el grito de gol del Capitán de la Selección, que definió de manera exquisita sobre su palo izquierdo. Por Agregar C5N en









El tiro libre de Messi ante Cabo Verde. Redes sociales

Lionel Messi estuvo cerca de gritar gol alrededor de los 27 minutos del segundo tiempo. Luego de una falta que le cometieron en el área, el Capitán se hizo cargo de la pelota y casi convierte, de no haber sido por Vozinha.

En un partido que comenzó a complicarse, Argentina logró una falta de mucho peligro en el borde del área. En un ángulo prácticamente perfecto, la Pulga tomó el tiro libre y quiso aprovechar una distracción de la barrera de Cabo Verde.

Debajo de los tres palos estaba el poderoso Vozinha, que con mucha atención sacó el remate que casi se mete por el ángulo izquierdo y evitó el 2-1 argentino.

Video: así fue la atajada de Vozinha al tiro libre de Lionel Messi ¡ATAJADA DE VOZINHA! Leo aprovechó la distracción del arquero y tuvo el segundo de tiro libre Argentina 1-1 Cabo Verde | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @clankjpv pic.twitter.com/QdH19yuJoa — telefe (@telefe) July 3, 2026 Otro récord histórico de Lionel Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en un Mundial Lionel Messi convirtió su gol número 20 en las Copas Mundiales de la FIFA este viernes, ante Cabo Verde, en el Estadio Hard Rock de Miami, en Estados Unidos.

El capitán de la Selección argentina se consagró como el jugador que más tantos hizo en los encuentros de fútbol internacional y el máximo goleador en la historia de los Mundiales, dos tantos por encima de Kylian Mbappé.