Video: el gol del Cuti Romero para poner el 3-2 ante Cabo Verde En un partido cargado de tensión, en la segunda parte del tiempo extra el central cordobés puso un frentazo letal. Argentina busca los octavos de final del Mundial. Por Agregar C5N en









El Cuti Romero metió el 3-2 ante Cabo Verde. El festejo del gol del Cuti Romero. Redes sociales

En un partido en el que Argentina no mostró su mejor cara, Cristian "Cuti" Romero conectó un cabezazo clave para el 3-2 de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

Sobre el final de la segunda parte de suplemento, Argentina logró un córner desde la derecha y, tras el envío de la pelota, el Cuti Romero se apoyó sobre su compañero Nico González y conectó un cabezazo letal que dejó sin opciones al arquero Vozinha.

Así las cosas, desató la locura de la multitud albiceleste que acompañó al equipo de Lionel Scaloni en Miami. Con goles de Messi, Lisandro Martínez y Romero, Argentina disputará los octavos de final ante Egipto.