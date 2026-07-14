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14 de julio de 2026 Inicio

Cuántos millones recibirá la AFA luego de la clasificación de Argentina a semifinales del Mundial 2026

La cifra va en aumento conforme el equipo avanza de etapa en el certamen: la Albiceleste tiene los ocho partidos confirmados, pero la cifra variará según dispute la final o el partido por el tercer y cuarto puesto.

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Cuánto recaudará la AFA tras los partidos de Argentina.

Cuánto recaudará la AFA tras los partidos de Argentina.

La clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, tras el contundente triunfo por 3 a 1 frente a Suiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya se garantizó un piso de u$s27 millones en concepto de premios.

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Este multimillonario ingreso se desprende del nuevo esquema de incentivos diseñado por la FIFA para la presente Copa del Mundo. La entidad madre del fútbol global dispuso para este certamen un fondo histórico de u$s727 millones, de los cuales u$s655 millones se distribuyen estrictamente bajo el criterio del rendimiento y avance deportivo sobre el terreno de juego.

Cómo es la distribución de los ingresos en el Mundial de 48 equipos

El torneo en curso marca un antes y un después en la geopolítica del fútbol debido a su nuevo formato de expansión a 48 selecciones participantes, siendo 16 más que en las ediciones anteriores.

Este incremento en el volumen de competidores disparó la cantidad de partidos, generando una recaudación sin precedentes en conceptos de derechos de televisión, acuerdos comerciales de patrocinio y venta de entradas, ingresos que la FIFA reinvirtió directamente en la bolsa de premios.

Por el solo hecho de clasificar y disputar la fase de grupos, cada una de las asociaciones miembro se aseguró un piso mínimo de u$s10,5 millones. Adicionalmente, las federaciones recibieron un pago previo de u$s1.5 millones otorgado por la FIFA para costear los viajes, la logística, los búnkeres de entrenamiento y la preparación de las delegaciones.

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