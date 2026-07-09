En Vivo
9 de julio de 2026 Inicio

"Una falta es una falta", la FIFA respaldó a los árbitros franceses del partido de Argentina y Egipto

El director de la División de Arbitraje de la FIFA defendió las decisiones de Francois Letexier en la cancha y de Jérome Brisard en el VAR ante las acusaciones de corrupción en favor de la Selección albiceleste.

Por
Argentina venció a Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

Argentina venció a Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026.

El italiano Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, respaldó a los colegiados que impartieron justicia en el partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, quienes recibieron duras acusaciones de corrupción.

Halvor Sætre celebró el triunfo de Noruega imitando a Guillermo Francella.
Te puede interesar:

"Hasta dónde llegó": Guillermo Francella se sorprendió con el festejo del embajador noruego

Tanto el cuerpo técnico como varios jugadores egipcios acusaron al árbitro francés Francois Letexier y a su compatriota Jérome Brisard, quien estuvo a cargo del VAR, de beneficiar a la Selección argentina e incluso llegaron a decir que la Copa del Mundo está "arreglada".

Las jugadas por las que reclamaron fueron un gol anulado por una falta en el inicio de la jugada y el 3-2 definitivo de la Selección argentina, donde se quejaron por una supuesta falta previa dentro del área sobre Mohamed Salah que no habría sido cobrada.

Qué dijo Pierluigi Collina sobre el arbitraje del partido de Argentina y Egipto

El histórico árbitro retirado fue contundente al analizar dichas jugadas al asegurar que "Marwan Attia pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir".

Además, se refirió a la otra jugada por la cual los egipcios quisieron instalar una polémica, que fue la del 3-2 para los dirigidos por Lionel Scaloni: "Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción".

Finalmente, Collina concluyó: "Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo".

El provocador comentario del DT de Suiza: "Podemos frenar a los campeones del mundo"

Mientras se acerca el choque entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, los helvéticos, a su manera, buscan calentar la previa. Su entrenador, Murat Yakin, pese a remarcar que enfrentar al vigente campeón del mundo representa "un privilegio" para su equipo, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "es vulnerable".

"Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable... somos capaces de frenar a los campeones del mundo", afirmó el técnico europeo en conferencia de prensa, luego de la clasificación de Suiza tras eliminar por penales a Colombia tras la igualdad sin goles en los 120 minutos.

Yakin buscó matizar su discurso con algunos elogios, y sostuvo que "va a ser un partido interesante en lo táctico; podemos desafiar al campeón del mundo; para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina".

El entrenador también resaltó el crecimiento de su equipo durante el torneo y celebró haber alcanzado una instancia que Suiza no conseguía desde 1954. "Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa del Mundo y logramos hacer historia", subrayó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto!, escribió Trump en redes sociales y desató la polémica.

La UEFA cruzó a la FIFA tras la decisión de levantar la sanción de un jugador de EEUU

CR7 elogió a elogió a Lamine Yamal y dijo que espera seguir convieriendo goles. 

Cristiano Ronaldo se burló de los periodistas sobre su retiro de Portugal: "Sí, es el último, vayan y disfruten"

Folarin Balogun.

Polémica en el Mundial 2026: la FIFA anuló la suspensión de un futbolista y Trump le agradeció

Polémica decisión de la FIFA: un arbitro frances dirigirá el partido entre Argentina y Egipto

Un árbitro francés dirigirá el partido entre Argentina y Egipto

Messi goleador mundial

Otro récord histórico de Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en todos los Mundiales

Chiqui Tapia reclamó a la FIFA más entradas para que los argentinos puedan ir a alentar a la Selección contra Cabo Verde

Chiqui Tapia reclamó a la FIFA más entradas para que los argentinos puedan ir a alentar a la Selección contra Cabo Verde

últimas noticias

play
Blanca Martínez con Lucas Gámez, en una de las tantas fotos juntos. 

El último adiós de la mamá de Lucas Gámez tras la muerte del niño argentino en Venezuela

Hace 15 minutos
Un nuevo inicio para ambos.

Aseguran que Florencia Peña dio marcha atrás y no le hará juicio a Nicolás Occhiato: qué pasó

Hace 33 minutos
El funeral del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en la ciudad santa iraquí de Nayaf.

Irán respondió los bombardeos de EEUU y atacó a sus aliados en el golfo Pérsico

Hace 57 minutos
Andrea reveló por qué entró a la casa de Gran Hermano.

Fin del misterio: Santiago del Moro reveló por qué Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano

Hace 1 hora
Hay al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos por los dos terremotos en Venezuela.

Venezuela exigió a la ONU la liberación de los fondos para la reconstrucción tras el doble terremoto

Hace 1 hora