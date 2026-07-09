"Una falta es una falta", la FIFA respaldó a los árbitros franceses del partido de Argentina y Egipto

El director de la División de Arbitraje de la FIFA defendió las decisiones de Francois Letexier en la cancha y de Jérome Brisard en el VAR ante las acusaciones de corrupción en favor de la Selección albiceleste.

El italiano Pierluigi Collina , director de la División de Arbitraje de la FIFA, respaldó a los colegiados que impartieron justicia en el partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, quienes recibieron duras acusaciones de corrupción.

Tanto el cuerpo técnico como varios jugadores egipcios acusaron al árbitro francés Francois Letexier y a su compatriota Jérome Brisard , quien estuvo a cargo del VAR, de beneficiar a la Selección argentina e incluso llegaron a decir que la Copa del Mundo está "arreglada".

Las jugadas por las que reclamaron fueron un gol anulado por una falta en el inicio de la jugada y el 3-2 definitivo de la Selección argentina, donde se quejaron por una supuesta falta previa dentro del área sobre Mohamed Salah que no habría sido cobrada.

El histórico árbitro retirado fue contundente al analizar dichas jugadas al asegurar que "Marwan Attia pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez . Una falta es una falta. Independientemente de que parezca obvia, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir".

Además, se refirió a la otra jugada por la cual los egipcios quisieron instalar una polémica, que fue la del 3-2 para los dirigidos por Lionel Scaloni: "Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción".

Finalmente, Collina concluyó: "Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo".

El provocador comentario del DT de Suiza: "Podemos frenar a los campeones del mundo"

Mientras se acerca el choque entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, los helvéticos, a su manera, buscan calentar la previa. Su entrenador, Murat Yakin, pese a remarcar que enfrentar al vigente campeón del mundo representa "un privilegio" para su equipo, aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "es vulnerable".

"Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable... somos capaces de frenar a los campeones del mundo", afirmó el técnico europeo en conferencia de prensa, luego de la clasificación de Suiza tras eliminar por penales a Colombia tras la igualdad sin goles en los 120 minutos.

Yakin buscó matizar su discurso con algunos elogios, y sostuvo que "va a ser un partido interesante en lo táctico; podemos desafiar al campeón del mundo; para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina".

El entrenador también resaltó el crecimiento de su equipo durante el torneo y celebró haber alcanzado una instancia que Suiza no conseguía desde 1954. "Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa del Mundo y logramos hacer historia", subrayó.