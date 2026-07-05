Cristiano Ronaldo se burló de los periodistas sobre su retiro de Portugal: "Sí, es el último, vayan y disfruten" El delantero de 41 años respondió con ironía sobre su futuro. Ante la consulta de la prensa respecto a si esta Copa 2026 sería la última de su carrera, lanzó: “Me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran”. Por Agregar C5N en









CR7 elogió a elogió a Lamine Yamal y dijo que espera seguir convieriendo goles.

Cristiano Ronaldo tuvo un intercambio irónico con la prensa en una conferencia antes del cruce de octavos de final del Mundial ante España, y lanzó frases tajantes respecto a su futuro profesional. Ante la consulta de los peridostas respecto a si esta Copa 2026 sería la última de su carrera, lanzó: “Me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran” y a lo Indio Solari, respondió: "Sí, es el último partido. Vayan y disfruten"

"¿Y si mañana es el último concierto?" le había preguntado Mario Pergolini al Indio en una de sus últimas entrevistas donde se dejó ver y su respuesta fue "Festejemos". Algo así sucedió en la última conferencia de prensa del portugués antes de disputar el partido por los octavos de final ante la selección española. "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", bromeó. Y, sobre el final, terminó con las especulaciones al confirmar: "Sí, es el último. Vayan y disfruten".

El histórico goleador de 41 años expresó su deseo de que el duelo frente a la Selección de España no signifique su despedida definitiva. "Me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran", afirmó terminando con las especulaciones sobre su futuro profesional.

X (@i3merz) Asimismo, CR7 aseguró que siempre entregó el máximo por Portugal y que eso no cambiará mientras siga vistiendo la camiseta de su país: "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Lo más importante es jugar bien y clasificarnos".

“No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios. Importa el apoyo de los aficionados; todo lo demás es basura”, remarcó el delantero remarcó que no necesita conquistar un Mundial para completar su legado. "No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces”, expresó.

También aseguró que cuando llegue el momento de retirarse lo hará con la conciencia tranquila, porque siempre jugó por pasión y no por necesidad. En cuanto a su rendimiento, destacó que ya convirtió tres goles y confía en seguir aportando: “Otros metieron más porque lo están haciendo muy bien. Veremos si mañana marco”. Por otro lado, sobre las críticas por su edad, fue tajante: “Han sido 23 años donde la gente me quiso matar, pero están perdiendo el tiempo”. Además, elogió a Lamine Yamal, calificó a España como “un equipo top”, desmintió conflictos internos y subrayó la unión del grupo, especialmente por el homenaje a Diogo Jota. Finalmente, confesó que este es el Mundial que más recordará de los seis que disputó con Portugal, por todo lo vivido a nivel emocional y las experiencias compartidas con sus compañeros.