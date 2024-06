Un anuncio sorpresivo: se retira una gloria del básquet argentino

El entrenador Rubén Magnano, líder de la Generación Dorada que logró un histórico oro olímpico en 2004, comunicó su retiro del deporte. "No dirijo más, he decidido colgar los botines; quiero invertir el tiempo en mi familia", aseguró el cordobés de 69 años.

A casi 20 años de una de las hazañas más grande del deporte argentino, el entrenador de básquet Rubén Magnano anunció sorpresivamente su retiro del deporte . El líder de la Generación Dorada, que logró el oro olímpico en Atenas 2004, lo comunicó en una entrevista: "No dirijo más, he decidido colgar los botines; quiero invertir el tiempo en mi familia" , aseguró el cordobés.

Embed EL ANUNCIO DE RUBÉN MAGNANO QUE PARALIZA AL BÁSQUET MUNDIAL: "ME RETIRO"



"No dirijo mas. Estoy en un momento donde no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mí familia. Por eso cuelgo los botines"



Rubén Magnanoen @SuperDeporRadio pic.twitter.com/Is4jsOxjRS — Emiliano Nunia (@EmiNunia4) June 4, 2024

En una entrevista realizada por Super Deportivo Radio, el cordobés de 69 años que condujo a la Selección argentina a la gloria eterna sorprendió al mundo del básquet con su retiro: “Ni he pensado, no me he tomado el tiempo de pensar qué cosa es seductora hoy para mí. Ese tiempo hoy no es negociable y se que si dirijo voy a tener que invertir sacar de ese. Me retroalimento con cosas del básquet”, continuó el entrenador.