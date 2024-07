Tras la eliminación de Uruguay, Marcelo Bielsa cargó contra la Conmebol, Estados Unidos y la organización de la Copa América por los incidentes

En una conferencia inusual, donde Bielsa se descargó contra todos, el DT continuó su relato sobre los incidentes: “Estamos en Estados Unidos, el país de la seguridad entre comillas. ¿Cómo no vas a defender a tu madre, a tu hermana, a un bebé? Si no lo hacían hubieran sido condenados por todos nosotros”, agregó el entrenador del equipo charrúa. Además, continuó: "No hubo prevención, tampoco una puerta de escape. Se falló. ¿!De qué sanción me hablan?! ¡No había otra opción! ¡Esto es una plaga de mentirosos!

Cabe recordar que los incidentes se habían registrado en un sector bajo de plateas con familiares de los jugadores generaron la reacción de varios de los futbolistas, que terminaron a las piñas con hinchas colombianos, y ahora están siendo investigados por la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, con riesgo de recibir alguna sanción.

pelea colombia ecuador La pelea entre los jugadores uruguayos y parte de la hinchada de Colombia, que podría derivar en sanciones por parte de la Conmebol.

Por otra parte, el director técnico argentino apuntó contra el ente organizador de la Copa y la Conmebol: "Lo que no se puede hacer es seguir engañando, que las canchas están perfectas. La jefa de campo de juego hace una conferencia de prensa para mentir explícitamente. Conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace. Dice que Vinícius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están perfectos"

Finalmente, concluyó con una denuncia durísima contra la organización: "Yo tengo una colección de fotos de los campos de entrenamiento emparchados. Los dueños de esos campos nos decían: ‘Disculpen, esto es impresentable. No se puede entrenar acá y lo entendemos’. A Scaloni le dijeron que ya habló una vez y no hable más del tema porque sino iba a pagar las consecuencias. Los jugadores también estaban amenazados deportivamente", cerró.