Pese al duro golpe que significó quedarse sin la final, la Football Association confirmó la continuidad del entrenador alemán y respaldó el proyecto con vistas a la Eurocopa 2028.

La eliminación de Inglaterra frente a la Selección argentina no modificó los planes de la Football Association (FA), que decidió mantener a Thomas Tuchel como entrenador del conjunto británico pese a la dolorosa derrota por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 , luego de haber estado en ventaja hasta los 85 minutos.

Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 que estuvo preso por un escándalo en 2020

La información fue dada a conocer por el periodista Kaveh Solhekol, de Sky Sports News, quien aseguró que la FA no analiza un cambio de entrenador tras la eliminación. Según explicó, el director ejecutivo del organismo, Mark Bullingham, mantiene la postura de sostener el proyecto que encabeza el técnico alemán.

La continuidad del técnico también está respaldada por su contrato, que fue renovado antes del inicio del Mundial y se extiende hasta el torneo continental que organizarán Inglaterra, Escocia, Gales y la República de Irlanda. Desde la federación consideran que el balance general del proceso aún es positivo pese a la eliminación.

"Seguimos con el contrato hasta la Eurocopa en casa", afirmó el entrenador alemán, quien dejó en claro que continuará al frente del seleccionado inglés. "Tengo ganas de eso, aunque ahora mismo es difícil mirar tan lejos", agregó tras la eliminación.

El técnico también hizo una autocrítica sobre el presente del equipo. "Nadie quiere oír que llegar a una semifinal es un logro; yo tampoco, porque exigimos más de nosotros mismos", sostuvo, al tiempo que aseguró estar 100% comprometido con el proyecto.

Por su parte, Bullingham también se refirió a la caída frente a la Argentina. "Es desgarrador estar tan cerca. Los jugadores y Thomas lo dieron todo hoy y la plantilla, los entrenadores y el cuerpo técnico no pudieron haber trabajado más durante el torneo", expresó.

Harry Kane compartió su frustración tras la eliminación ante Argentina: "Esta sensación de vacío"

La frustración también quedó reflejada en el mensaje del capitán Harry Kane, que terminó con 6 goles en su haber. "Ahora mismo no hay palabras lo suficientemente grandes para superar esta sensación de vacío en el estómago", escribió en sus redes sociales, donde reconoció que Inglaterra volvió a quedarse a las puertas de una final.

Con el Mundial ya terminado para Inglaterra, el seleccionado deberá enfocarse ahora en el partido por el tercer puesto frente a Francia y, posteriormente, en el inicio de un nuevo ciclo que tendrá como principal objetivo conquistar la Eurocopa 2028 ante su público y cortar una larga sequía de títulos.