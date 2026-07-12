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12 de julio de 2026 Inicio

Tras el fracaso de Marcelo Bielsa, Uruguay ya definió quién será el nuevo DT

La Asociación Uruguaya de Fútbol designó a una leyenda charrúa al frente de los planteles mayor y sub-20 con vistas a la fecha FIFA de septiembre.

Por
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, ex entrenador de la selección uruguaya.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó que Diego Forlán será el nuevo entrenador de la selección mayor y del combinado sub-20, luego del fracaso en el Mundial 2026 que determinó la salida del estratega argentino Marcelo Bielsa por la finalización de su contrato.

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La designación del exdelantero de Manchester United y Atlético de Madrid marcará el inicio de un ciclo de renovación deportiva para la Celeste. El estreno oficial del flamante conductor en el banco de suplentes ocurrirá durante la próxima fecha FIFA, programada para el mes de septiembre.

El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, detalló el proceso de selección en una entrevista para el canal Teledoce: "A Forlán lo elige el comité ejecutivo. Venimos hablando hace un tiempo con él, no es de ahora".

La resolución de la entidad implica una doble tarea inédita en el fútbol uruguayo, debido a que Forlán conducirá el primer equipo en paralelo con la categoría juvenil sub-20, cuyo plantel disputará el Campeonato Sudamericano en enero de 2027.

El esquema inicial de trabajo estipula que el exjugador lidere al seleccionado hasta marzo del próximo año. Sin embargo, la cosecha de buenos resultados y la aplicación de cambios importantes en la estructura del plantel le permitirán continuar al mando para el siguiente ciclo mundialista.

La medida llega tras una opaca Copa del Mundo para el combinado oriental, que finalizó en el tercer lugar del grupo que compartió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Como jugador, Forlán disputó 112 partidos y anotó 36 goles con la camiseta nacional, mientras que en su faceta de entrenador registra breves pasos por Peñarol y CA Atenas.

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