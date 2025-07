Tras el escándalo y la suspensión, Mitre le ganó a Colón: en la previa hubo discusiones y empujones

El partido entre Colón de Santa Fe y Mitre de Santiago del Estero, que había sido suspendido el lunes a la noche por incidentes entre los hinchas y la Policía, se reanudó esta mañana a puerta cerradas, y el resultado no se modificó: los santiagueños se quedaron con la victoria por 1 a 0.

Los 11 minutos restantes, correspondiente a la 20° fecha de la Primera Nacional, se disputaron en dos tiempos de 5 y 6 minutos, donde no hubo adición, y que no le alcanzaron al Sabalero para lograr el empate pese a haber tenido sus ocasiones. Sobre el cierre del encuentro, la visita pudo haber ampliado el marcado, pero no lo pudo aprovechar.