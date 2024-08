Tras el escándalo, la boxeadora italiana quiere pedirle disculpas a la boxeadora argelina Imane Khelif

Ángela Carini admitió que todo lo que ocurrió la entristeció y que no tuvo intenciones de reaccionar de la forma en la que lo hizo. "Si el Comité Olímpico Internacional la dejó competir, lo respeto", completó.

La europea había decidido retirarse luego de recibir un golpe a los 46 segundos: "Nunca me habían pegado tan fuerte en mi vida". Sorpresivamente, lo que parecía quedar entre las cuerdas del ring escaló a nivel internacional de tal manera que hasta generó el posicionamiento de líderes políticos como Javier Milei y Giorgia Meloni, que apoyaron a la pugilista italiana, desnudando cuestiones ideológicas de género y una enorme facilidad para aprovechar la desinformación para demostrar transodio.

Imane Khelif

De acuerdo con lo publicado con Gazzetta dello Sport, Carini quiere pedirle disculpas: "Toda la controversia me puso muy triste". Además agregó: "Lo lamento por mi oponente. Si el Comité Olímpico Internacional dijo que puede pelear, lo respeto".

Sobre su accionar durante su debut olímpico, reconoció que no estuvo bien no darle la mano a Khelif al finalizar el combate. "No tenía intenciones de hacer eso, la verdad es que quiero disculparme con ella y con todos. Estaba enojada por la forma en la que se esfumaron los Juegos Olímpicos".

En medio de una enorme ola de desinformación producto de la falta de exactitud del diagnóstico, lo que se sabe es que Khelif fue sometida a una fuerte discriminación por su identidad de género. Acusada de ser trans e incluso de ser hombre por haber fallado testeos de género, lo cierto es que en Argelia no se permiten las personas que no sean cisgénero. Por ende, tampoco están permitidas las cirugías de cambio de sexo.

Lo que hace que Khelif produzca altos niveles de testosterona es el hiperandrogenismo, lo mismo que ocurre con la atleta Caster Semenya; recordwoman que se encuentra en litigio con World Athletics por esta misma cuestión, la que la marginó de competir desde 2018.

Locomotora Oliveras respaldó a la boxeadora argelina en los JJOO: "No sé para qué te subís al ring si no vas aguantar"

La boxeadora Alejandra Oliveras afirmó en C5N que está en contra de la protesta que se generó contra la argelina Imane Khelif, la pugilista que venció a la italiana Ángela Carini a los 46 segundos del combate, durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante el día, incluso el presidente Javier Milei, se refirió a la polémica mundial: la deportista africana recibió muchos cuestionamientos porque falló una prueba de género en 2023 debido a sus elevados niveles de testosterona por hiperandrogenismo.

"Yo vi la pelea, le dio una piñita de mierda. Una piña grande es cuando vos caes al piso y no te despertás más, como la que yo le di a Jackie Nava. ¡Eso es una piña! Caes noqueado. Si es cagona, no sé para que se sube al ring, si no vas a recibir piñas...", remarcó la Locomotora en diálogo con Argenzuela.

En ese peso, una piña bien puesta, la tiene que haber tumbado y le deja la nariz mirando para el sudeste... En ese peso, una piña bien puesta, la tiene que haber tumbado y le deja la nariz mirando para el sudeste...

Durante la entrevista con Jorge Rial, Oliveras expuso su sorpresa por las críticas sobre Khelif: "Le dio una piña, que sólo le sacudió la cabeza, o sea que no cayó, no le infló un ojo, no le abrió un tajo, y va a decir que es mezcla de extraterrestre, Popeye y mujer, ¡estamos todos locos!".

El boxeo no es un juego, en cada round podés perder la vida El boxeo no es un juego, en cada round podés perder la vida