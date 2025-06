Sorpresa en Boca: Sevilla está interesado por uno de sus jugadores

El mercado de pases europeo ya comienza a moverse y, entre los nombres que circulan en las oficinas de los clubes, uno de los apuntados proviene del fútbol argentino. Exequiel Zeballos, una de las promesas formadas en las inferiores de Boca , despertó el interés del Sevilla , que busca reforzar el ataque para la próxima temporada. El equipo dirigido por Matías Almeyda no es el único que lo tiene en carpeta, ya que también hay equipos italianos monitoreando su situación.

La atención sobre el “Changuito” no es nueva, pero su participación en el Mundial de Clubes volvió a ponerlo en el radar. A pesar de que desde la dirigencia xeneize aún no recibieron propuestas formales, saben que el interés es real. Por ahora, la postura del club es clara, por lo cual no están dispuestos a sentarse a negociar hasta contar con posibles reemplazos y, en caso de aceptar una oferta, esta tendría que ser considerable.