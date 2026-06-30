Mundial 2026: enfrentamientos en Ámsterdam tras la victoria de Marruecos contra Países Bajos

Los hinchas marroquíes salieron a las calles de distintas ciudades con banderas y fuegos artificiales para festejar, pero las unidades antidisturbios actuaron con perros y camiones hidrantes.

La victoria de Marruecos ante Países Bajos que le dio la clasificación a octavos de final del Mundial 2026 generó celebraciones que terminaron en disturbios en varias ciudades neerlandesas como Ámsterdam y Róterdam. La Policía tuvo que intervenir con perros y camiones hidrantes.

Según indicaron desde la prensa local, fueron miles de hinchas los que salieron a las calles de las ciudades principales y otros lugares como La Haya y Utrecht con banderas de Marruecos, fuegos artificiales, bocinas y caravanas para festejar.

Ante eso, la plaza Dam de Ámsertdam, el barrio de Schilderswijk y los barrios Lombok y Kanaleniland se alborotaron. Los oficiales buscaron la calma para que no pase a mayores, pero los hinchas no oyeron las advertencias policiales.

Cada vez más gente salía a las calles con intenciones no solo de celebrar, sino también de provocar y no terminó para nada bien porque los ataques comenzaron a ser contra todos lados. La Policía respondió con unidades antidisturbios, perros y camiones hidrantes.

La fiebre mundialista duró hasta la madrugada en Ámsterdam y aparecieron videos de gente que siguió festejando incluso durante la mañana del martes.

Amsterdam à 6h du matin pic.twitter.com/7tvF00xHqV — Ar (@Maroc12s) June 30, 2026

Video: el emotivo festejo de gol del jugador de Países Bajos que perdió un bebé durante el Mundial

El delantero de la selección de Países Bajos Cody Gakpo marcó este lunes el gol que abrió el marcador ante Marruecos en el estadio de Monterrey, en el partido correspondiente a los 16avos. de final del Mundial 2026, y protagonizó una emotiva celebración pocos días después de sufrir la pérdida de su hijo.

La tragedia personal del futbolista se conoció el pasado sábado, cuando la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) confirmó que su pareja, Noa van der Bij, perdió el bebé en el quinto mes de embarazo. A través de sus redes sociales, la modelo expresó: “Con el corazón destrozado, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo”, y agregó: “Gracias a todos por el amor y el apoyo. Elijah Raphael Gakpo, por siempre amado, por siempre nuestro hijo”.

UN GOL MÁS QUE ESPECIAL



Cody Gapko abrió el marcador para Países Bajos ante Marruecos, luego de perder de forma prematura a su hijo por nacer.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AMASmVI8sq — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

Pese al duro golpe, el extremo izquierdo del Liverpool decidió permanecer bajo las órdenes del cuerpo técnico en la concentración tras conversar con su mujer. Ante la compleja situación, el propio Gakpo confirmó la información a sus seguidores y realizó un pedido especial para resguardar su intimidad: "Es un momento increíblemente difícil para nuestra familia. Rogamos que se respete nuestra privacidad y se nos dé espacio. Gracias por vuestra comprensión".

A los 71 minutos del partido con Marruecos, Gapko recibió la pelota cerca del punto penal y remató de derecha, para poner el marcador 1-0. Inmediatamente se tomó la cabeza y se quedó inmóvil en el área, visiblemente emocionado. Sus compañeros corrieron a abrazarlo.