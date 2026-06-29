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30 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: todos los partidos de este martes 30 de junio por los 16avos de final y cómo verlos

Los 16avos de final de la Copa del Mundo continuarán en una jornada con presencia sudamericana, ya que Ecuador buscará avanzar a la siguiente ronda.

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Enner Valencia y Kylian Mbappé.

Enner Valencia y Kylian Mbappé.

El Mundial 2026 continuará este martes con tres partidos que marcarán la continuidad de los 16avos de final, por lo que serán claves en las aspiraciones de los equipos de meterse en los octavos. Se tratará de una jornada con presencia sudamericana, ya que jugará Ecuador.

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Los 16avos de final son fundamentales, debido a que marcan el comienzo de las instancias de eliminación directa hasta conocer al campeón del torneo. Por lo pronto, se trata de la primera vez en la historia que un Mundial se disputa en tres países, ya que se juega en Estados Unidos, México y Canadá.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador.

En tal sentido, debido al cambio de formato, el torneo contaba con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorgaba boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por este motivo, cada punto adquirió un valor especial desde el inicio del campeonato.

En este marco, Costa de Marfil, Noruega, Francia, Suecia, México y Ecuador intentarán conseguir el triunfo para avanzar a los octavos de final, mientras que los equipos que pierdan sufrirán un duro golpe y se quedarán afuera del Mundial.

Mundial 2026: todos los partidos de este lunes 29 de junio y cómo verlos por TV

  • 14:00: Costa de Marfil - Noruega (AT&T Stadium) | TV: DSports.
  • 18:00: Francia - Suecia (New York New Jersey Stadium) | TV: TyC Sports y DSports.
  • 22:00: México - Ecuador (Estadio Monterrey) | TV: DSports.
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