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18 de junio de 2026 Inicio

Se confirmó el debut argentino que faltaba: Darío Herrera dirigirá su primer partido en el Mundial 2026

En la primera fecha, tanto Yael Falcón Pérez y Facundo Tello ya habían hecho su presentación y ahora será el turno del neuquino junto a Cristian Navarro y Gabriel Chade, sus asistentes.

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Dario Herrera debutará en el Mundial 2026 en el partido de Bélgica vs Irán por el Grupo G.

Dario Herrera debutará en el Mundial 2026 en el partido de Bélgica vs Irán por el Grupo G.

Por primera vez en la historia, Argentina contará con la presencia de tres árbitros argentinos y en la segunda fecha será el debut del último colegiado que restaba: Darío Herrera dirigirá en el choque de Bélgica e Irán.

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El partido corresponde al Grupo G que se disputará el próximo 21 de junio desde las 16 (hora argentina) en el Los Angeles Stadium y representará un momento especial para el juez nacido en Neuquén: será estreno absoluto en una Copa del Mundo, un hito significativo dentro de su trayectoria internacional.

El argentino compartirá terna arbitral con dos compatriotas Cristian Navarro y Gabriel Chade, quienes cumplirán funciones como asistentes. Por su parte, Yusuke Araki será el cuarto árbitro, quien acompañará las tareas de control desde fuera del campo de juego durante el desarrollo del encuentro.

Meses antes del inicio del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que por primera vez en la historia Argentina contará con la participación de tres árbitros principales en una Copa del Mundo. “El próximo Mundial será histórico, no solo por su tripartita referencia en cuanto a sedes, sino también porque habrá tres árbitros argentinos con protagonismo. Facundo Tello, Darío Herrera y Yael Falcón Pérez oficiarán como jueces principales en la máxima cita del fútbol”, indicaron.

Los antecedentes de Darío Herrera en competencias internacionales

Darío Herrera hará su debut durante un Mundial, de igual modo a nivel selecciones fue parte de la delegación arbitral argentina durante la Copa América 2024, el Mundial Sub-20 2025 y partidos de Eliminatorias.

Además, dirigió la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo, semifinales internacionales y recordados Superclásicos de 2015.

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