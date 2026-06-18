Este árbitro argentino alcanzó un récord particular en el Mundial 2026 y puede llegar a otra marca histórica El juez de línea sumó una nueva presencia mundialista en esta edición y busca quebrar una marca. Por Agregar C5N en









El árbitro argentino que hace historia en el Mundial 2026. CONMEBOL

Se convirtió en el primer árbitro asistente argentino en participar de cuatro Mundiales consecutivos.

Sumó una nueva presencia mundialista al integrar la terna arbitral del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Su trayectoria en Copas del Mundo comenzó en Brasil 2014 y continuó sin interrupciones hasta 2026.

Con 13 partidos en Mundiales, quedó a un encuentro de igualar el récord histórico para un juez de línea. Juan Pablo Belatti quedó en la historia grande del arbitraje argentino durante el Mundial 2026. El asistente nacido en Saladillo hizo su estreno en la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y alcanzó una marca inédita para un juez de línea del país: participar en cuatro ediciones consecutivas del torneo más importante del fútbol.

Integró la terna encabezada por Facundo Tello en el empate 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina por el Grupo B, disputado en Toronto. De esta manera, sumó una nueva presencia mundialista a una trayectoria que comenzó en Brasil 2014 y que se mantuvo sin interrupciones hasta la actualidad.

Juan Pablo Belatti y su cuarta Copa del Mundo. FIFA A lo largo de estos doce años, Belatti formó parte de algunos de los equipos arbitrales más destacados de la Argentina. En Brasil 2014 y Rusia 2018 acompañó a Néstor Pitana y Hernán Maidana, mientras que en Qatar 2022 integró la delegación junto a Fernando Rapallini y Diego Bonfá. En esta edición comparte funciones con Facundo Tello y Gabriel Chade.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en Rusia 2018, cuando fue designado para la final que Francia le ganó a Croacia. Aquella definición, observada por más de mil millones de personas alrededor del mundo, representó la máxima distinción para el equipo arbitral argentino.

El árbitro argentina hablando con Luka Modric antes de la final de Rusia 2018. FIFA Cuál es la historia del juez de línea argentino que rompe récords en el Mundial 2026 El vínculo de Juan Pablo Belatti con el arbitraje viene por parte de su padre, Luis Belatti, con quien compartió cancha innumerables veces. El juez de línea inició su carrera arbitrando junto a su papá en ligas bonaerenses como la Chascomunense, la Lobense, la Veinticinqueña y la Saladillense. Luego pasó por las categorías juveniles de AFA y las distintas divisiones del ascenso hasta llegar a Primera.

Juan Pablo Belatti en sus primeros años como árbitro. 0221 Con 47 años, el asistente no solo estableció un récord nacional al convertirse en el primer argentino en actuar en cuatro Mundiales consecutivos, sino que además quedó muy cerca de una marca histórica a nivel internacional. Tras su participación en Toronto, alcanzó los 13 encuentros dirigidos en Copas del Mundo. Ese número lo dejó a apenas un partido de igualar el récord absoluto para un árbitro asistente en la historia de los Mundiales, registro que pertenece a Héctor Vergara, con 14 presencias entre las ediciones de 2002, 2006 y 2010. Para la AFA, además, la convocatoria de Belatti formó parte de una participación récord de árbitros argentinos en el torneo organizado por la FIFA con un total de diez, de los cuales tres son principales y siete asistentes.